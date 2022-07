"BTN"-Star Mareike Flügge (Franzi): "Kein Mensch ist perfekt!"

Sie wirkt sehr selbstbewusst und zeigt sich gern freizügig. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen setzt sich die 26-jährige Mareike Flügge gern in Szene. Bei der Erfolgsserie "Berlin – Tag & Nacht" spielt sie lange die Rolle der schüchternen Franzi, die ihren Style eher casusal mag. Mareike machte eine "BTN"-Pause , ist aber nun wieder ein Teil der Show. Im Interview reden wir über ihre Wandlung und wie sie zu Body Positivity und Body Neutrality steht.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Wer ist schon zu 100 % zufrieden mit seinem Körper?

"Ich finde sowohl die Body Positivity als auch die Body Neutrality Bewegung unglaublich wichtig, aber auch traurig zugleich. Warum muss man heute überhaupt noch seine Stimme erheben und dazu aufrufen, den eigenen und vor allem fremde Körper zu nehmen, wie sie sind", so Mareike Flügge. Was für wahre Worte! Aber leider ist es nach wie vor noch der Fall, dass man sich für seinen Style, seine Körpergröße und für so viel anderes erklären muss. Zumindest geben einem manche Menschen das Gefühl, dass man sich erklären müsste. Was natürlich völliger Schwachsinn ist! Man sollte das tun, was sich für einen selbst richtig und gut anfühlt. Aber trotzdem haben wir alle auch Tage, an denen wir uns nicht so wohl in unserer Haut fühlen und nicht so selbstbewusst sind. Auch die Franzi-Darstellerin kennt das.

"Selbstbewusstsein gewinnt man nicht durch die vermeintlich 'perfekte' äußere Erscheinung, sondern, wie es das Wort schon sagt, indem man sich seiner selbst bewusst ist. Natürlich bin ich nicht zu 100% mit meinem Körper zufrieden - wer ist das schon? Es gibt immer etwas, das größer, kleiner, straffer, glatter.. einfach 'besser' bzw. anders sein könnte", so Mareike. "Man muss den Ist-Zustand des eigenen Körpers nicht grenzenlos lieben, sondern akzeptieren, es nehmen, wie es ist und im Kopf behalten, dass kein Mensch perfekt ist", fügt die Schauspielerin hinzu.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Freude am Leben

Die "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin Mareike Flügge spricht mit ihren ehrlichen und direkten Worten vielen aus der Seele. "Warum sollte ich mir selbst die Freude an Urlauben, Mode, Konzerten, Sex etc nehmen, nur weil ich nicht dem 'Ideal' entspreche. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Man beginnt nicht erst zu leben, wenn man den perfekten Körper hat, deswegen sollte man aufhören darauf zu warten", droppte die 26-Jährige. Neben dem Tipp, sich selbst nicht so sehr unter Druck zu setzen und sich selbst zu akzeptieren, sagt der "BTN"-Star auch, dass man sich nicht so sehr von Social-Media blenden lassen sollte.

Und auch ein positives Umfeld an Freund*innen und Familie, die einen unterstützen und nicht runterziehen, ist super ausschlaggebend. Wie es mit Mareike und ihrer Rolle als Franzi weitergeht, siehst du regulär Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->