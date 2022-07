"Berlin – Tag und Nacht": Denny geht fremd!

"Berlin – Tag und Nacht": Denny ist unentschlossen

Denny kann sich einfach nicht entscheiden: Lynn und seine Tochter Luna oder doch Chiara? Zunächst schien seine Entscheidung auf seine kleine Familie zu fallen, doch ein Vorfall verändert alles: Lynn gerät in einen Streit mit Emmi und wird danach vor ein Ultimatum von Krätze gestellt. Sie muss sich mit Emmi vertragen oder das Hausboot verlassen.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

​_____

Sofort packt sie ihre Sachen und will mit Denny zusammenziehen, denn sie ist sich sicher: Das, was die beiden haben, ist für immer. Doch Denny sieht das nicht ganz so. Er fühlt sich noch nicht bereit allein mit Lynn zusammenzuziehen und schüttet sein Herz bei Chiara aus und gesteht ihr zugleich noch, dass er immer an sie denken muss. Danach landen die beiden im Bett. Wird Denny Lynn die Wahrheit erzählen?

"Berlin – Tag und Nacht": Olivia sabotiert Mikes Heiratsantrag

Mike plant Milla einen Heiratsantrag via Helikopterflug zu machen und präsentiert seinen Freund*innen seinen Plan. Er hat sogar schon ein riesiges Banner dafür vorbereitet. Nur eine ist überhaupt nicht von der Idee begeistert: Olivia. Sie befürchtet, dass sie durch die Hochzeit ihre beste Freundin verliert. Das führt dazu, dass sie das Banner ruiniert. Doch Dean kommt ihr auf die Schliche und ist außer sich. Olivia sieht ein, dass sie einen Fehler gemacht hat und bastelt ein neues Banner. Wird sich nun alles wieder zum Guten wenden?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->