"Berlin – Tag & Nacht": Beim Sex erwischt!

"Berlin – Tag & Nacht": Drama und heiße Momente

Bei "Berlin – Tag & Nacht" gibt es wieder ganz schön viel Drama. Toni wurde bei ihrem letzten Shooting vom Fotografen Dylan begrapscht. Model Toni wird sogar von ihm erpresst. Nun hat sie sich getraut, die Wahrheit auszusprechen und ihre Agentur glaubt ihr nicht! Ihr wird das Modelbuch in die Hand gedrückt und sie soll verschwinden. Omg. 😳 Und es geht noch weiter. Erst vor Kurzem wurden Nino und Eva in der Schule zusammen erwischt! Eva möchte nun Berlin lassen. Sie möchte nicht mit Ninos Gefühlen spielen und einen klaren Schnitt machen. Nino kann und möchte seine Liebste nicht gehen lassen und sabotiert ihr Auto. Die beiden reden sich aus und es kommt zu einer intimen Versöhnung auf der Couch.

Fatale Konsequenzen für Emmi und Krätze

Die beiden "Berlin – Tag & Nacht"-Charakter Emmi und Krätze lassen nichts anbrennen. Die Lust überkommt sie und sie wollen Sex in der Schule haben! Doch bevor es so weit kommt, kommt der Schulleiter in das Klassenzimmer. Er ist fassungslos. Ein Ort, an dem Kinder herumlaufen und die beiden wollten sich gerade ausziehen und … 🙈 Krätze sollte dort doch eigentlich nur seiner Arbeit nachgehen. Die Konsequenz für diese Aktion? Er wird rausgeschmissen! Ob er trotzdem irgendwie nochmals eine zweite Chance bekommt? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

