„Berlin – Tag und Nacht“: Rachepläne, Versöhnung und schwere Entscheidungen

"Berlin – Tag und Nacht": Die Zukunft von Eva und Nino

Eva und Nino sind aufgeflogen! Paula hat die beiden zusammen erwischt. Zunächst scheinen die beiden weiter wie bisher zu machen, und knutschen weiter rum. Doch dann das: Empfindet Eva vielleicht etwas für Basti? Die beiden kommen sich sichtlich näher.

Nino passt das natürlich überhaupt nicht in den Kram. Vielleicht treibt aber auch die Sorge darum, dass Paula ihre Affäre auffliegen lassen könnte, Eva in Bastis Arme? In einem erneuten Gespräch redet Paula ihrer Freundin nochmal ins Gewissen. Eva ist verunsichert und auch Nino kommen Zweifel – denn es steht für beide viel auf dem Spiel, wenn sie ihre Affäre fortführen wollen…

"Berlin – Tag und Nacht": Wut schweißt zusammen

Paula und Rick sind wiedervereint. Ihre Wut auf Miguel hat die beiden wieder zusammengebracht. Was ist passiert? Paula ist frustriert und will ihren Platz bei der Schnitte räumen. Doch dann erfährt sie, dass Miguel Rick abblitzen lassen hat, nachdem er eine Festanstellung bekommen hat. Ihre Wut auf den Kollegen schweißt Rick und Paula erneut zusammen und sie schmieden einen Plan, wie sie Miguel loswerden könnten. Die beiden sind erfolgreich und in Feierlaune.

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

