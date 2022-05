"Berlin – Tag & Nacht": Liebe, Küsse und ganz viel Haut

Eigentlich waren Ninos Gefühle verboten … er war anfangs eifersüchtig, weil er dachte, seine Lehrerin Eva habe einen Freund. Es eskalierte deswegen sogar zwischen Eva und Nino in der Schule. Nach einem langen Hin und Her (und einem Kuss) konnte der Schüler nun nicht anders: Er gestand Eva seine Liebe und sprach ihr gegenüber sogar die magischen drei Worte aus. "Ich liebe dich und weiß auch ganz genau, dass du dasselbe für mich empfindest", droppt Nino.

Zwischen Nino und Eva geht es heiß her

Love is in the air. Nino gesteht seiner Lehrerin seine große Liebe und schenkt ihr einen Strauß rote Rosen. 🌹 Auch, wenn Eva weiß, dass es nicht richtig ist, etwas mit einem ihrer Schüler anzufangen, so kann sie nichts gegen ihre Gefühle tun. Ob die beiden sich gleich direkt näher kommen? Einen Kuss gab es schon zwischen ihnen. Doch gehen die zwei nun einen Schritt weiter? Und auch zwischen Lynn und Denny knistert es. Seit dem Babyschwimmen mit Lynns Tochter Luna kann die junge Mutter nicht aufhören intensiv über Denny nachzudenken. Als er oberkörperfrei vor ihr steht, kann sie ihren Blick nicht von ihm wenden. Steht Lynn nun etwa auf Denny?

"Berlin – Tag und Nacht": Die krassesten Veränderungen der BTN-Stars

Paula bekommt einen Korb

Doch nicht bei jeder*jedem läuft es rosig in Sachen Liebe. Paula leidet unter dem Streit mit Rick und versucht sich wieder mit ihm zu vertragen. Doch Rick bleibt stur und ist immer noch beleidigt, weil Paula nicht daran glaubt, dass Miguel ernsthaftes Interesse an ihm haben könnte. Als Paula versucht, Miguel zu verführen, um Rick zu beweisen, dass er nur weiblichen Reizen erliegt, scheitert sie auf der ganzen Linie. Vor Ricks Augen lässt Miguel sie abblitzen. Und das, obwohl Paula doch in der Vergangenheit des Öfteren mit ihm Sex hatte! Paula beginnt sich zu fragen, ob Rick doch richtig liegen könnte und Miguel tatsächlich auf ihn steht. Ist er also bi? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr "Berlin – Tag und Nacht" auf RTLZWEI! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->