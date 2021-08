Wortwitze: Die 30+ lustigsten Witze!

Wortwitz: Was ist das?

Um es kurz zu erklären: Ein Wortwitz ist ein Witz mit einem Wortspiel. Wortwitze bilden eine ganz eigene Kategorie an Witzen. Sie sind lustig, abwechslungsreich und bringen einem zum Lachen oder zumindest zum Schmunzeln. Du möchtest ein paar simple Witze parat haben, dass du deine Friends zum Lachen bringen kannst? Dann bekommst du hier ein wenig Inspiration von uns! 😂

Die besten Wortwitze

"Hab mir ein Dach gekauft." – Ging aufs Haus.

"Wie nennt man einen Waschbären, der viel trainiert?" – Waschmaschine.

"Die Glatze ist eine ausgefallene Frisur!"

"Auch im Osten trägt man Westen."

"Was macht ein Mathematiker beim Skifahren?" – Er rechnet mit Brüchen.

"Alles nur Opfer bei mir auf der Arbeit." – Marie, 38, Unfallchirurgin

"Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht?" – A, Heu.

"Wie nennt man den Sonnenuntergang in Finnland?" – Hellsinki.

"Der Bademeister geht in Rente." – Er hatte eine chlorreiche Karriere.

"Ich bin eine Frau mit Klasse." – Linda, 27, Lehrerin

"Wer nie vom Weg abkommt, der bleibt auf der Strecke."

"Wie nennt man den Flur eines Iglus? – Eisdiele."

"Wie viel wiegt ein Hipster?" – 1 Instagramm.

"Was mich am Regen stört, ist seine Einstellung". – Immer so von oben herab.

"Diese tolle Gefühl neben seinem Schwarm aufzuwachen." Manfred, 56 Imker

"Was ist ein Keks unter einem Baum?" – Ein schattiges Plätzchen.

"Was versteht man unter einer viel befahrenen Autobahnbrücke?" – Nichts, da ist es viel zu laut.

"Wo wohnen Katzen?" – Im Miezhaus.

"Ich habe die Uni erfolgreich abgeschlossen." – Frank, 44, Hausmeister

"Wie spricht man in der Sauna?" – Schwitzerdeutsch.

"Was ist klebrig, braun und lebt in der Wüste?" – Ein Karamel.

"Wenn Du eine Freundin beruhigst, die gerade die Tage hat, hast Du die Sache dann geregelt?"

"Wie heißt der Herrscher von Sylt?" – Syltan.

"Ich genieße das Leben in vollen Zügen." –Heiko, 56, Schaffner

"Wie nennt man jemanden der ein DIN A4 Blatt scannt?" – Skandinavier

"Was ist das Lieblingsessen von Models?" –Laufsteaks

"Ich habe gerade ein Blatt gelocht. Nur so am Rande."

Wieso Witze wichtig sind

Natürlich ist jeder Humor anders. Der*Die eine kann über einen Witz nicht so viel lachen, der*die andere bekommt sich gar nicht mehr ein. Witze, lustige Sprüche und dumme Fragen bringen uns in der Regel einfach zum Lachen und das ist auch gut so! Lachen ist eine Wohltat für den Körper. Während Endorphine freigesetzt werden, wird auch die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin unterdrückt. Ja, Lachen ist so etwas Großartiges! Kurzzeitig können sogar Schmerzen unterdrückt werden und das Immunsystem wird durch Lachen angeregt. Man sagt ja auch oft, wenn es einem schlecht geht: Lachen ist die beste Medizin! Und das ist zum Teil also auch korrekt.