Dumme Fragen: Die 70+ witzigsten!

Warum tun wir uns so schwer damit, solche Dinge zu fragen? Die Psychologie hat da eine Theorie: Der Mensch will dazugehören und das kann er am sichersten erreichen, indem er nicht heraussticht und sich verhält, wie es der „Norm“ entspricht. Gerade in einer neuen Gruppe, in der man noch niemanden kennt, sind Fragen ein riskantes Manöver. Wie reagieren die anderen auf dein „Outing“ als unwissende Person? Werden sie deinen Mut bewundern? Oder auf dich herabsehen?

Eine weitere Sozialtheorie besagt, dass man umso weniger dazu neigt, die Verantwortung für etwas zu übernehmen, je größer die Gruppe ist. Nach dem Motto: „Warum soll ich diese Frage stellen, das können doch X andere Leute tun!“ Was lernen wir daraus? „Dumme Fragen“ zu stellen, trauen sich Leute meist nur in ihnen bekannten und kleinen Gruppen. Wir alle brauchen halt unseren Safe Space. 😁 Aber es gibt – zum Glück – Ausnahmen. Manche Menschen jucken sich nicht um solche „Normen“, sie fragen, was sie interessiert und es schert sie nicht, was jemand anderes über diese Frage denkt. Wie heißt es so schön: „Es gibt keine dummen Fragen – nur dumme Antworten.“ (das gesamte Zitat von Frank Wisniewski ist dann doch nicht so aufbauend, deswegen belassen wir es dabei! 😊). Wer Fragen stellt, möchte etwas wissen und Neugierde und Wissensdurst sind keine Eigenschaften eines dummen Menschen.