"Berlin – Tag und Nacht": Eva und Nino fliegen auf!

"Berlin – Tag und Nacht": Nino und Eva werden erwischt!

Paula versucht bei einem kleinen Zusammentreffen Basti und Eva zu verkuppeln – denn sie weiß ja nichts, von Evas geheimen Beziehung mit Nino. Am Abend besucht Paula dann Eva, um herauszufinden, wie sie Basti denn so findet.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Studien zeigen: So gefährlich ist Cola Zero!

Expert*innen warnen: Das sind die fünf gefährlichsten Lebensmittel

Hier gibt's die neuste Folge von "Berlin – Tag & Nacht" *

_______________

Eva will ihre Freundin aber auffällig schnell mit Ausreden loswerden. Doch daraus wird nichts… Paula hört im Schlafzimmer ein Rumpeln, stürmt in das Zimmer, in Erwartung Basti dort zu finden, nur um Nino unter der Bettdecke zu entdecken. Wird Paula die beiden auffliegen lassen?

"Berlin – Tag und Nacht": Toni bleibt stur!

Toni ist immer noch in ihrem gefährlichen Magerwahn und verweigert es, ordentlich zu essen. Dabei brachte Toni genau das sogar schon Lebensgefahr! Connor trommelt die WG zusammen, damit sie ihr gemeinsam ins Gewissen reden können. Das verletzt Toni und sie lässt sich von Jenna überreden, auf eine Modelparty zu gehen. Dort macht sie Bekanntschaft mit Modefotograf Dylan, der sie auch überzeugt Koks zu nehmen. Sie verliert alle Hemmungen und zieht nach der Party sogar allein mit Dylan weiter. Das kann kein gutes Ende nehmen…

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->