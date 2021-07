"Was bin ich"-Rätsel mit Lösung: Bist du schlau genug?

"Was bin ich"-Rätsel: So funktioniert's!

Wer mit seinen Freund*innen quizzen will oder sich die Langeweile vertreiben, für den sind Rätsel und Scherzfragen genau das Richtige. Eine besondere Art davon sind die "Was bin ich"-Rätsel. Dabei werden in ein paar einfachen Sätzen Hinweise gegeben und am Ende steht immer die große Rästelfrage "Was bin ich?" oder "Wer bin ich?". Solche Quiz-Fragen haben wir für dich unten gesammelt. Kommst du auf alle Lösungen der "Was bin ich"-Rätsel?🕵🏻‍♂️

Die coolsten "Was bin ich"-Rätsel mit Lösung

Los geht's mit den "Was bin ich"-Rätseln! Übrigens: Falls du mal nicht weiterkommst oder glaubst, alle Antworten gefunden zu haben, findest du am Ende der Seite für alle "Was bin ich"-Rätsel die Lösung.🧐 Na? Wie viele schaffst du?

"Was bin ich?"-Rätsel sind bekannt dafür, einen auf die falsche Spur zu locken – sodass die Lösung oft leichter ist als gedacht 🤔 DieterMeyrl / iStockPhoto

Wenn ich jung bin, bin ich groß. Werde ich älter, schrumpfe ich. Was bin ich?

Ich habe fünf Finger – doch lebe nicht. Was bin ich?

Immer in dir. Manchmal auf dir – und wenn ich die umschließe, kann ich dich töten. Was bin ich?

Wenn du mir zu essen gibst, wachse ich. Doch gibst du mir zu trinken, sterbe ich. Was bin ich?

Je mehr du mir wegnimmst, desto größer werde ich! Was bin ich?

Ich habe Seen, Flüsse und Meere – doch kein Wasser. Gebirge ohne Berge. Städte ohne Häuser. Was bin ich?

Ich kann schmeicheln, streicheln und auch ganze Häuser zerstören – doch sehen kannst du mich nie! Was bin ich?

Schneidest du mich, weinst du, doch nicht ich! Was bin ich?

13 Herzen habe ich – doch sonst kein Organ. Was bin ich?

Ich bin leicht wie eine Feder. Doch niemand kann mich lange aufhalten. Was bin ich?

Lässt du mich fallen, werde ich brechen. Dein Lächeln aber werde ich immer erwidern. Was bin ich?

Ich werde nasser, je mehr ich trockne. Was bin ich?

Ich kann fliegen, ohne Flügel. Ich kann weinen, ohne Augen. Wo immer ich bin, verfolgt mich Dunkelheit. Was bin ich?

Meine Schale, die ist bunt. Mal blau, mal rot, mal mit Punkt. Schlägst du auf die Schale drauf, isst du mich mit Freude auf. Was bin ich?

Ich habe viele Zähne, kann aber nicht beißen. Gebraucht werde ich morgens – doch niemals des Nachts. Was bin ich?

Wenn du mich auf die Seite legst, bin ich alles. Wenn du mich in zwei Hälften schneidest, bin ich nichts. Was bin ich?

Wenn du mich hast, willst du mich weitergeben. Wenn du mich weitergibst, bin ich nicht mehr ich. Was bin ich?

Ich werde zum Essen gekauft – aber niemals verspeist. Was bin ich?

Im Frühling erfreue ich dich, im Sommer kühle ich dich, im Herbst ernähre ich dich, im Winter wärme ich dich. Was bin ich?

Ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen. Hab einen Rücken und kann nicht liegen. Ich habe ein Bein und kann nicht stehen. Trag eine Brille und kann nicht sehen. Was bin ich?

Ich liege immer im Bett, aber werde nie müde. Was bin ich?

Ich bin so zerbrechlich, dass man mich schon bricht, wenn man meinen Namen sagt. Was bin ich?

Wenn du mich brauchst, wirfst du mich weg. Wenn du mich nicht mehr brauchst, holst du mich zurück. Was bin ich?

Ich reise um die ganze Welt, bleibe aber immer in der gleichen Ecke. Was bin ich?

Wenn ich geboren werde, fliege ich. Während ich lebe, liege ich. Wenn ich sterbe, fließe ich. Was bin ich?

Du bist durch mit allen "Was bin ich"-Rätseln? Dann scrolle jetzt zu den Lösungen? istockphoto

"Was bin ich"-Rätsel: Die Lösungen

Na, war ganz schön schwierig, oder?😅 Trotzdem hoffen wir, dass die "Was bin ich"-Rätsel gegen die Langeweile geholfen oder dich und deine Freunde gut unterhalten haben. Ob ihr bei allen Quiz-Fragen richtig gelegen habt, könnt ihr hier bei den Lösungen zu den "Was bin ich"-Rätseln checken:

Eine Kerze🕯

Ein Handschuh

Wasser 🌊

Feuer 🔥

Ein Loch

Eine Landkarte

Der Wind 🌪

Eine Zwiebel

Ein Kartendeck ♥️

Der Atem

Ein Spiegel

Ein Handtuch

Die Wolken 🌧

Ein Osterei

Ein Kamm

Die 8. Auf die Seite gelegt, ergibt sie das Unendlichkeitszeichen. In zwei Hälften geschnitten, stehen nur noch zwei Nullen da.

Ein Geheimnis

Geschirr oder Besteck 🍽

Ein Baum

Eine Nase

Die Bettwäsche

Das Schweigen/ die Stille. Sagst du das Wort Schweigen oder Stille, hast du es damit gebrochen.

Ein Angelhaken

Eine Briefmarke

Eine Schneeflocke

