"Berlin – Tag und Nacht": Eva und Nino in Schule erwischt!

"Berlin – Tag und Nacht": Nino fasst neuen Entschluss

Letzte Woche sah es so aus, als gäbe es für Nino und Eva keine Chance mehr. Um sich von Nino abzulenken, den sie sehr vermisst, und die bereits sehr misstrauische Paula zu beruhigen, lässt sich Eva auf ein Date mit Basti ein. Es läuft alles eigentlich ganz gut, doch dann will Basti am späten Abend doch mehr als nur ein bisschen quatschen. Eva weist ihn aber ab.

Sie kann Nino einfach nicht vergessen. Trotzdem macht sie dem Schüler klar, dass sie kein Paar sein können. Daraufhin ist Nino am Boden vor Verzweiflung und entschließt sich dazu, nach Potsdam zu seiner Mutter zu ziehen, um Abstand von Eva zu haben und ihr nicht ständig über den Weg zu laufen.

"Berlin – Tag und Nacht": Ein Kuss mit Folgen

Als Chiara von der ganzen Sache erfährt, ist sie ebenfalls aufgelöst, denn ihren besten will sie natürlich wegen der Sache nicht verlieren. Sie beschließt, mit Eva zu reden und macht ihr eine klare Ansage: Nino soll von Berlin wegziehen! Die geschockte Eva sucht ein Gespräch mit ihrem Schüler auf. Die beiden sind allein in einem Klassenzimmer und es kommt zu einem ziemlich leidenschaftlichen Kuss, der plötzlich mit einer bösen Überraschung beendet wird: Schüler*innen und Lehrer betreten nichts ahnend das Klassenzimmer und erwischen die beiden! Eva wird direkt zur Direktorin geschickt und es werden sie strafrechtliche Konsequenzen erwarten… Was wird nun aus ihr und Nino?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

