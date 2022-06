KRASS: Fliegendes Hotel mit über 5.000 Gästen

„Sky Cruise“: Das Flugzeug, das niemals landet

Der Wissenschaftspublizist Hashem Al-Ghaili teilt auf Youtube das wohl abgefahrenste Video seit Langem! Es zeigt das neue Hotel-Konzept der „Sky Cruise“. Ein riesiges Flugzeug, das mit 20 nuklearbetriebenen Triebwerken ausgestattet ist und dazu gedacht ist, nie landen zu müssen.



Anreisen kann man also nur mit einem herkömmlichen Flugzeug. Und das sollen laut Al-Ghaili über 5.000 Menschen tun, um in dem fliegenden Giganten – haltet euch fest – Urlaub zu machen! Die „Sky Cruise“ soll nämlich ein herkömmliches Hotel werden. Und was für eins! 😲

Shopping, Fitness, Restaurants: Im Luxus durch den Himmel

In seiner Ausstattung ähnelt der Flugapparat aus Hashem Al-Ghailis Video den luxuriösesten Kreuzfahrtschiffen. Es sollen ein Einkaufszentrum, Fitness-Räume, Konferenzsäle, Kinos, Theater und jede Menge Restaurants an Board sein. Außerdem sieht man Bilder von einer Art Dachterrasse mit 360 Grad Blick auf die umliegenden Wolken. Laut dem Video, ist das futuristische Hotel damit auch genau die richtige Location für eine Traumhochzeit – also für die, die gerne buchstäblich im siebten Himmel wären. 😂

Ist das fliegende Hotel wirklich eine gute Idee?

So romantisch und beeindruckend das Video und die Idee auch sein mögen, Al-Ghailis Konzept stößt nicht nur auf Begeisterung. Der „Daily Star“ stellt die Frage, wie viele Piloten für so ein Projekt wohl nötig wären, was der Wissenschaftspublizist allerdings mit den Worten: "All diese Technologie und Sie wollen immer noch Piloten? Ich glaube, es wird völlig autonom sein“, abwendet.

Allerdings gibt es auch weitere – deutlich schwerwiegendere – Kritik! Ein*e User*in kommentiert das Youtube-Video: "Tolle Idee, einen Atomreaktor in etwas einzubauen, das eine Fehlfunktion haben und vom Himmel fallen könnte." Das stimmt natürlich, so ganz ausgereift klingt die Idee noch nicht. Wir werden uns wohl also noch ein bisschen gedulden müssen, bis wir "Science-Fiction"-mäßig im Himmel Urlaub machen können…

