"Berlin – Tag und Nacht": Einige Beziehungen in Gefahr!

Chiara schmeißt nach seiner bestandenen Prüfung eine Überraschungsparty für Denny. Lynn ist zwar eifersüchtig, hilft ihrer besten Freundin bei den Vorbereitungen und unternimmt sogar den Versuch, die beiden zu verkuppeln. Doch Denny will nach den ganzen Lügen um Luna nichts mehr von Chiara wissen und lässt sie abblitzen.

Als Lynn sich dann nochmal Denny vorknöpft, da er Chiaras Gefühle ziemlich schwer verletzt hat, kann sie ihre eigenen Gefühle aber nicht mehr zurückhalten und küsst Denny. Wie wird es bei den beiden weitergehen und wird Chiara ihrer Freundin diesen Betrug jemals verzeihen können?

"Berlin – Tag und Nacht": Alle haben Beziehungsprobleme

Und auch in anderen Beziehungen kriselt es. Nach einem gemeinsamen Shoppingausflug – mit einem heißen Ende – gesteht Tom Emmi, dass er sich wirklich in sie verliebt hat und er eine ernsthafte Beziehung mit ihr führen will. Emmi lässt ihn aber eiskalt abblitzen, da sie eigentlich nur eine lockere Beziehung haben möchte. Tom will dann erstmal verreisen. Als Emmi davon erfährt, gerät sie in Panik und rennt Tom hinterher: Empfindet sie vielleicht doch mehr für Tom und entscheidet sich um? Und dann wären da noch Olivia und Dean… Olivia küsst zuerst einen anderen Kerl und stellt Dean danach zu allem Überfluss noch auf einer Hochzeit bloß. Damit reicht es Dean dann und er zieht einen Schlussstrich.

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen!

