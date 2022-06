"Berlin – Tag und Nacht": Keine Chance mehr für Nino und Eva?

"Berlin – Tag und Nacht": Konsequenzen für Nino und Eva?

Die Beziehung zwischen Eva und Nino ist aufgeflogen. Zuerst hat Paula Nino in Evas Bett erwischt. Dann wurden die beiden auch noch in einem Restaurant von einem anderen Schüler entdeckt. Aus dieser Situation konnte Nino sich zwar rausreden, aber trotzdem sickerten Informationen durch – bis zur Schuldirektorin.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Berlin – Tag & Nacht": Die echten Namen der BTN-Darsteller*innen

Hier gibt's die neuste Folge von "Berlin – Tag & Nacht" *

Baby-Wahnsinn: 24-jährige Frau hat 22 Kinder – und will mehr!

_______________

Nino weist zwar auch hier alle Anschuldigungen ab und die beiden kommen gerade so nochmal davon, aber die Situation wird immer riskanter. Nino will nicht, dass Eva in Schwierigkeiten gerät, und Eva ist sich nicht mehr sicher, ob sie diese Beziehung weiterführen kann und will. Ziehen die beiden nun den endgültigen Schlussstrich?

"Berlin – Tag und Nacht": Lynn oder Chiara?

Auch zwischen Denny, Lynn und Chiara gibt es einige Probleme. Denny will sich mit Lynn und Luna einen schönen Tag machen, doch Krätze berichtet den beiden, dass es Chiara nach dem großen Streit überhaupt nicht gut geht und sie bekommen ein schlechtes Gewissen. Am selben Abend trifft Denny auf Chiara und will mit ihr reden. Es kommt zu einem Kuss zwischen den beiden und Denny weiß nicht mehr so richtig weiter. Wie wird Lynn darauf reagieren?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->