"Berlin – Tag und Nacht": Heiße Küsse und Erpressung

"Berlin – Tag und Nacht": Schwere Entscheidung

Leif steckt in einer Zwickmühle: Er ist mit Tessa in einer Beziehung, hat aber immer nur Leni im Kopf, weshalb er mit seiner aktuellen Freundin auch keinen Sex haben kann. Als er Leni das anvertraut (ohne ihr den wahren Grund zu nennen), werden die beiden von Olivia belauscht, die das Geheimnis natürlich sofort ausplaudert.

Leif beschuldigt Leni dafür und ist sauer und fühlt sich in seiner Entscheidung für Tessa bestätigt. Doch dann kommt die Wahrheit ans Licht und er ist wieder hin- und hergerissen. Was soll er nur tun? Anfangs scheint er bei seiner Entscheidung für Tessa zu bleiben. Aber dann das: Leni und Leif verbringen gemeinsam Zeit im Whirlpool und es kommt zu einer heißen Knutscherei! Wie es wohl weitergeht?

"Berlin – Tag und Nacht": Wahrheit oder Karriere?

Toni hat ein ganz großes Problem: Bei ihrem letzten Shooting wurde sie von Fotograf Dylan begrabscht. Doch als sie ihrer Chefin von dem Vorfall erzählt, glaubt diese ihr nicht und auch Jenna, hat Zweifel daran, dass die Geschichte so stimmt. Als Toni dann auch noch einen Anruf von dem Fotografen bekommt, der sich mit ihr nochmal über das Foto-Shooting unterhalten will, sitzt der Schock tief. Das Model blockt Dylan ab. Doch es kommt noch schlimmer: Dylan droht ihr damit, ihre Karriere zu beenden, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzt! Als der Fotograf dann auch noch im Loft auftaucht, um Toni einzuschüchtern, damit der Vorfall nicht ans Licht kommt, brennen bei Connor die Sicherungen durch und er will auf Dylan losgehen. Das kann Toni zwar gerade noch verhindern, doch wie wird es jetzt wohl weitergehen? Entscheidet sie sich für die Wahrheit oder ihre Karriere?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

