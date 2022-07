"Berlin – Tag und Nacht": Explosionen und Streitigkeiten

"Berlin – Tag und Nacht": Küche fliegt in die Luft

Mike vermisst Milla sehr, aber sein Job als Leiter des Matrix macht es ihm unmöglich sie zu besuchen. Das merkt auch Connor und bietet seinem Vater an, für ein Wochenende die Leitung im Matrix zu übernehmen. Mike nimmt das Angebot überraschenderweise an und Connor kann sein Glück kaum fassen.

Er schmeißt eine spontane Grillparty, die aber ein böses Ende nimmt. Er vergisst nicht nur seine Schicht im Matrix, sondern durch eine Gas-Kartusche auf dem Herd explodiert zu allem Überfluss auch noch die Küche. Mike ist außer sich. Kann Connor das wieder gutmachen?

"Berlin – Tag und Nacht": Denny zieht gewaltigen Zorn auf sich

Denny hält es nicht mehr aus: Chiara und Lynn müssen sich ENDLICH wieder versöhnen. Doch Chiara will davon nichts hören. Also muss ein Plan her. Denny lädt die beiden Frauen auf eine Bootstour auf der Spree ein. Doch da gibt es ein kleines Problemchen, Chiara und Lynn wissen nicht, dass die jeweils andere auch mit von der Partie dabei sein wird und haben sich schon auf Zeit mit Denny allein gefreut. Der Trip wird zunächst Hölle und Denny landet im Wasser. Erst danach versöhnen sich die beiden wieder. Doch wie lange hält der Frieden? Ein kurzer Moment, in dem er Chiara näherkommt, scheint Denny zu verwirren…

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

