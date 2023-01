"Köln 50667" feiert 10-jähriges Jubiläum! 🥳

Schon in dieser Woche erwartet uns bei "Köln 50667" viel Drama: Die schwangere Sam liegt im Krankenhaus, nachdem sie im Hostel eine Treppe hinuntergestürzt ist – dort erwarten schreckliche Nachrichten. Und auch bei Leonie läuft es nicht so rund: Sie lernt auf dem Geburtstag ihres Vaters Schrotti endlich ihre Halbgeschwister kennen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheinen sie sich schließlich näherzukommen. Doch dann das: Schrotti verkündet, dass er seinen Schrottplatz verkaufen will! Leonie ist skeptisch. Warum will ihr Vater seinen geliebten Schrottplatz plötzlich verkaufen?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge "Köln 50667“. Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.