Verstorben: Stars, die Freunde verloren haben 😢

Zendaya verlor Anfang des Jahres eine wichtige Freundin, die gleichzeitig auch eine wichtige Mentorin für sie war – Sängerin Ronnie Spector:

Im Januar 2022 erlag die einstige Leadsängerin der Girlgroup „The Ronettes“ ihrem Kampf gegen den Krebs. Zendaya ließ es sich nicht nehmen, ihre Trauer mit ihren knapp 150 Millionen Follower*innen (Stand: 27.07.22) auf Instagram zu teilen und widmete Ronnie einen rührenden Abschiedspost:

„Diese Neuigkeit bricht mir das Herz“, schreibt Zendaya. „Ronnie, dich kennengelernt zu haben ist eine der größten Ehren meines Lebens. Danke, dass du dein Leben mit mir geteilt hast.“ Es gäbe niemanden, den der „Spider-Man“-Star mehr bewundere und sie sei sehr dankbar für „die besondere Beziehung, die [sie] hatten“. Spector wählte Zendaya vor ihrem Tod für die Hauptrolle in ihrem Biopic „Be My Baby“ aus. „Ich hoffe, ich werde dich stolz machen“, heißt es am Ende ihrer herzergreifenden Widmung.