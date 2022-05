"Köln 50667": Diese Affäre schockiert alle!

Meike ist stinksauer auf Carlo!

Die verbotene Liebe bei "Köln 505667" geht in die nächste Runde. Zwischen Carlo und Daria geht es heiß her. Die beiden können nicht die Finger voneinader lassen und haben mehrmals heißen Sex! Aber wieso muss es ausgerechnet Daria sein? Das denkt sich zumindest Meike. Sie ist die beste Freundin von Carlo und findet es richtig beschissen, dass Carlo ein Verhältnis mit Daria anfängt. Sie ist immerhin die Schwester von Robert und nach allem was mit Robert und dem Hostel war, hätte Meike deutlich mehr von ihrem Kumpel erwartet. Carlo möchte auf keinen Fall, dass deswegen die Freundschaft zwischen Meike und ihm leidet. Er sucht das Gespräch mit ihr. Ob sie ihre Differenzen beiseitelegen können? Und wie geht es mit Carlo und Daria weiter? Führen sie eine lockere Affäre? Kommen sie doch noch zusammen?

Das hat andere Leser*innen auch interessiert:

Wird Hannes Lisa für immer verlieren?

Hannes ist am Ende – er hat ein super schlechtes Gewissen! Zurecht! Denn er hat Lisa betrogen und mit der neuen Studentin Marie fremd geknutscht. Und fast wären die beiden noch einen Schritt weiter gegangen … Marie hat eindeutig ein Auge auf Hannes geworfen. Sie liebäugelt mit ihm und geht auf Flirt-Kurs. Hannes gefällt das auch irgendwie sehr. Aber da ist ja auch noch Lisa. Er fühlt sich hin- und hergerissen und eigentlich liebt er Lisa doch über alles. Er beschließt, das Gespräch mit seiner Freundin zu suchen und ihr reinen Wein einzuschenken. Ob das nach hinten losgehen wird? All das und vieles mehr erfährst du montags bis freitags um 18:05 Uhr auf RTLZWEI! Und für alle, die eine Folge verpasst haben: Du kannst "Köln 50667" ganz entspannt und jederzeit auf RTL+ * streamen. Wir wünschen viel Spaß bei der neuen Folge!

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->