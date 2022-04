"Köln 50667" Gewalt und Drohungen: Stevie will sich an Lea rächen!

Lea ist in großer Gefahr

Durch Lea ist Stevie in den Knast gekommen. Sicherlich ist er komplett alleine Schuld an seinem Drogenkonsum oder, dass er in Drogengeschäften verwickelt war und sich Schulden und Feinde gemacht hat. Stevie wurde aufgrund seiner Drogenschäfte auch krass verletzt! Aber Lea hat der Polizei den Tipp gegeben und dafür gesorgt, dass er weggesperrt wird. Viele Wochen und Monate hat Stevie seine Halbschwester immer wieder belogen. Und das alleine reicht gar nicht aus! Er hat sogar immer wieder Geld von ihr gestohlen, um seine Drogenschäfte zu bezahlen. Irgendwann hat es Lea gereicht! Familie hin oder her, aber sie wollte sich von niemanden mehr für dumm verkaufen lassen. Lea hat einen Schlussstrich gezogen und wollte keinen Kontakt mehr zu Stevie oder zu Paco … doch nun steht ihr Halbbruder Stevie vor ihrem Hotelzimmer und greift sie an! 😳

Kommt Stevie zur Vernunft?

"Na Schwesterherz, hast du mich vermisst?", fragt Stevie seine Halbschwester Lea, als er vor ihrem Hotelzimmer steht. Er greift sie an, schmettert sie gegen die Wand! Und in dem RTLZWEI Wochentrailer sieht man sogar, dass Stevie ein Messer dabei hat. Was wird er seiner Halbschwester antun? Er möchte sich so sehr für ihre Taten rächen … oder kommt er vorher zur Vernunft? Kann ihn jemand aufhalten? Außerdem gibt es schlechte Nachrichten aus dem Hostel. Eine saftige Heizkosten-Nachzahlung sorgt für Ärger. Der Heizungsanbieter möchte über 2.000 Euro haben. Meike hat große Bedenken über die großen Kosten und ob sich das noch alles so rentiert. Als Meike sich bei Jule ausheult, bekommt das auch noch ausgerechnet Carlo mit. Er will helfen und überzeugt die beiden davon, es mit einem Investor zu versuchen – trotz der schlechten Erfahrungen mit Robert. All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

