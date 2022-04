„Köln 50667“: Lisa in Lebensgefahr!

"Köln 50667": Überlebt Lisa?

Lange ist es noch nicht her, dass es eine krasse Veränderung in Lisas Leben gab und sie endlich erfahren hat, wer ihr leiblicher Vater ist: Carlo. Der ist gerade in einer heftigen Auseinandersetzung, als sie von Hannes Bescheid bekommen, dass Lisa in Lebensgefahr steckt! Sie ist nach einer Party-Nacht, die aus dem Ruder gelaufen ist, noch in der noch Party-Location gefangen, die in Flammen steht. Carlo überkommt sofort der Vaterinstinkt und setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um seine Tochter zu retten. Ist er noch rechtzeitig da und wird Lisa auch wirklich überleben?

"Köln 50667": Romantischer Heiratsantrag

Neben dem ganzen Drama wird es aber auch romantisch: Kevin hat sich endlich dazu entschlossen, seiner Freundin Leonie einen Heiratsantrag zu machen! Doch der einfach nur aufs Knie gehen und einen Ring hinhalten? Nein. Kevin plant einen großen Flashmob mit den Tänzer*innen der Flying Steps Academy! Da kann Leonie doch eigentlich nicht "Nein" sagen, oder?

Den Abschluss der Highlight-Woche macht Mike Singer, der bei "Köln 50667" einen Gastauftritt hat und seinen Song "Bonjour Ca Va" für einen ganz besonderen Anlass performen wird.

"Köln 50667" könnt ihr immer Montag bis Freitag um 18:05 Uhr bei RTLZWEI sehen oder jederzeit auf RTL+ *streamen.

