"Köln 50667": Krasse Veränderung in Lisas Leben!

Diese Woche ist bei "Köln 50667" ist so einiges los. Langeweile gibt es in dem Leben der Charaktere einfach nicht! Doch leider läuft bei Lisa, Meike, Dascha, Jill & Co. nicht alles so, wie sie es geplant haben! 😳

Lisa trifft auf ihren leiblichen Vater

Man würde sich wünschen, dass Ruhe und Frieden im Leben der "Köln 50667"-Charakter einkehrt. Doch das ist leider nicht so! Erst letzte Woche eskalierte es in der "Köln 50667"-WG extrem und auch bei den anderen läuft es nicht gerade besser. Nach ewiger Suche hat Meike Lisas Vater Carlo ausfindig gemacht, doch als sie ihm erklärt, dass Lisa seine Tochter ist, fällt er erst mal aus allen Wolken. Seine Reaktion ist alles andere als freudig und das mit anzusehen tut Lisa sehr weh. Sie hat sich das Aufeinandertreffen mit ihrem leiblichen Vater nach all der Zeit viel harmonischer vorgestellt. Unterbewusst wollte sie doch einfach nur ein kleines Happy End, doch Carlos Reaktion tut einfach nur weh und fühlt sich an wie ein Stich ins Herz. Zum Glück ist George jedoch für sie da und will sie sogar symbolisch adoptieren! 🥰

Ist Dascha verliebt?

Bei Dascha sieht es gerade ebenso nicht so rosig aus. Nachdem Beasty, Dascha und Jill Sex zu dritt hatten, entwickelt sie ernsthafte Gefühle für sie. Dascha steckt wirklich in einer Gefühlsachterbahn. Ist es nur ein leichter Crush, weil sie intim waren? Oder hat sie sich wirklich in Jill verliebt? Dascha weiß selbst nicht, was sie denken und fühlen soll. 🙈 Wie es bei unseren Lieblingen von "Köln 50667" weitergeht, erfahren wir Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr! Wer eine Folge verpasst hat, kann diese einfach auf RTL+ streamen *. Wir wünschen viel Spaß!

