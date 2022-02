"Köln 50667": Streit zwischen Hannes und seinem Vater eskaliert!

Hannes hat die vergangenen Wochen wirklich so einiges mitmachen müssen. Eines kann mittlerweile wirklich sagen: Hannes ist am Ende! Und nun treibt sein Vater es auf die Spitze!

Hannes‘ Vater flippt aus!

Hannes‘ Vater hat die Nase endgültig voll vom Lebenswandel seines Sohnes. Als Lisa versucht, Hannes‘ Vater gut zuzureden, dreht er durch und beschimpft Lisa übel. Das geht Hannes eindeutig zu weit! Er möchte sein Leben endlich so leben, wie er es möchte und nicht, wie sein Vater es gerne hätte! Sein Vater kann aber absolut nicht nachvollziehen, wieso er sein Studium geschmissen hat und wieso er so lebt, wie er lebt. Hannes' Vater kocht vor Wut! 🤬 Er macht seinem Sohn ein krasses Ultimatum und dann eskaliert die Situation komplett!

Marc hat nun ein Baby

Baby an Board. Marc bekommt Besuch von seiner Ex und die setzt ihm Baby Linus vor. Marc soll der Vater sein, aber Jule ist sich sicher, dass Nina ihn nur verarscht! Jule besteht darauf, dass Marc einen Vaterschaftstest macht. Ob er das tun wird? Und ist Marc wirklich der Vater des Kindes? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von "Köln 50667"! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen. Wir wünschen viel Spaß!

