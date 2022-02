„Köln 50667“: Sex zu dritt?

Dreier mit Beasty?

Kommt es zu einer weiteren Beziehungsfalle bei "Köln 50667"? Zwischen Jill, Dascha und Beasty geht es bei einer Party nämlich heiß her. Die beiden Freundinnen sind sich aber einig, dass sie nichts Festes haben möchten. Oder lassen sie sich beide wirklich auf zwanglose Stunden mit Beasty ein?

Nachwuchs bei Jule und Marc?

Gehen Dascha und Jill wirklich auf den Vorschlag von Beasty ein und machen einen Dreier mit ihm? Und was geht eigentlich bei Jule und Marc? Die beiden müssen als Geburtshelfer einspringen und merken auf einmal, was das für eine überwältigende und verrückte Erfahrung das ist. Der Gedanke von eigenem Nachwuchs ist nun in ihren Köpfen. Ob sie bald selber Eltern werden? Wie es bei unseren Lieblingen von "Köln 50667" weitergeht, erfahren wir Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr! Wer eine Folge verpasst hat, kann diese einfach auf RTL+ streamen *. Wir wünschen viel Spaß!

