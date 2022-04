"Köln 50667": Großer Gastauftritt von Mike Singer

"Köln 50667": Die große Highlight-Woche!

Noch vor Ostern dürfen sich alle "Köln 50667"-Fans über ein wirklich cooles Geschenk freuen, denn vom 11. bis 14. April steht die große Highlight-Woche an! Deswegen gibt es nicht nur einen Höhepunkt, auch nicht zwei, sondern gleich DREI! Die ersten zwei wollen wir euch noch nicht verraten, aber so viel schon mal vorneweg: Es wird emotional, gefährlich und brenzlig. Zum Abschluss der Highlight-Woche gibt es dann ein ganz besonderes Special: ein Gastauftritt von Superstar Mike Singer!

Mike Singer bei "Köln 50667"

Bei Mike Singer ist aktuell richtig viel los. Bei "Let’s Dance" zeigt er jeden Freitag sein ganzes Können auf der Tanzfläche. Sein neues Album "Emotions", auf dem unter anderem auch Songs mit Vanessa Mai und KAYEF zu finden sein werden, steht schon in den Startlöchern (erscheint am 14. April). Jetzt hat er im Rahmen der Highlight-Woche noch einen ganz besonderen Auftritt bei "Köln 50667"! Dort wird er seine Single "Bonjour Ca Va" performen. Und zwar passend zu seinem Album-Release am Donnerstag! Warum und in welchem Rahmen der Sänger bei der Reality-Show einen Auftritt hat, verraten wir aber noch nicht! Am besten schaut ihr einfach selbst rein! "Köln 50667" seht ihr immer Montag bis Freitag um 18:05 Uhr bei RTLZWEI oder jederzeit im Stream auf RTL+ *.

