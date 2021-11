Mike Singer und Vanessa Mai: Die ganze Wahrheit!

Mike Singer und Vanessa Mai: So haben sie sich kennengelernt

Mike Singer und Vanessa Mai haben einen Song zusammen veröffentlicht. Einen Track, den man hört und sofort fühlt, weil er so emotional ist. Pop-Sänger meets Schlager-Queen. Eine Kombination, die viele Fans vermutlich nicht erwartet haben, deshalb fragen sich viele, wie sich die beiden kennengelernt haben.

Mike und Vanessa haben sich zum ersten Mal ganz klassisch im McDonald's getroffen – also nicht einfach so im Restaurant, sondern in der Fabrik, denn die beiden durften ein Eis zusammen machen. Kurz danach haben Mike Singer und Vanessa Mai auch verraten, dass "Als ob du mich liebst" nicht ihr erster gemeinsamer Track ist. In Wahrheit haben sie nämlich schon vorher immer mal an Songs gearbeitet. "Ich bin froh, dass es vorher nichts geworden ist, weil der Song, der jetzt da ist, einfach unfassbar ist", schwärmt Vanessa Mai im Live-Interview mit BRAVO. Noch ein kleines Geheimnis: Mike Singer hat in einem früheren Interview eigentlich gesagt, dass er niemals einen Song mit einem Schlagersänger oder einer Schlagersängerin machen würde. Vanessas Talent hat seine Meinung dann doch schnell geändert. 😅

"Als ob du mich liebst": So viel Wahrheit steckt in dem neuen Song von Vanessa Mai und Mike Singer

In "Als ob du mich liebst" geht es um einen Menschen, der*die seine*ihre Liebe noch nicht aufgeben will, obwohl er*sie weiß, dass es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Ein Gefühl, dass sowohl Mike Singer als auch Vanessa Mai aus ihrem Privatleben kennen.

"Ich muss ehrlich sagen, bei mir gab es schon so eine Beziehung, die mich echt krass verletzt hat. Das waren so Worte, die in meinem Kopf hängengeblieben sind und unbedingt in einen Song mussten, weil ich mich mit meiner Musik selbst therapiere", gesteht Mike lachend. Hinter "Als ob du mich liebst" steckt also viel Gefühl und viel Wahrheit. "Ich denke jede Beziehung, die nicht mehr da ist, ist irgendwie toxisch", erklärt Vanessa Mai, "Ich hatte das auch, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Jetzt passt alles, aber davor? Meine Güte! Auch so dumm einfach. Ich bin dann wirklich so ein Opfer, dass hinterherrennt, bis es nicht mehr geht. Ich bin auch so ein Beziehungsmensch und steck da alles rein." We feel you, Vanessa! In so einer Situation war sicher fast jede*r schon. Ein sehr offenes Geständnis der Sängerin und zeigt noch mehr, wie viel Emotion in dem Track ist, deshalb unbedingt reinhören bzw. ansehen, denn hier kommt das Musikvideo für euch. Ist super geworden, obwohl Vanessa auch verraten hat, dass Mike eine Stunde zu spät am Set war, upsi! 🤣

