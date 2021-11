Tom Holland als neuer "James Bond": So gut stehen seine Chancen!

Tom Holland will die Rolle von "James Bond" ergattern

Vom Superhelden "Spider-Man" zum Geheimagenten "James Bond": Eine Geschichte, die für Tom Holland gar nicht unwahrscheinlich sein könnte. Der Schauspieler ist nämlich tatsächlich im Gespräch für die Rolle von 007. In mehreren Interviews hat Tom Holland schon verraten, dass diese Rolle für ihn ein Traum wäre und auch seine Film-Kollegen bekommen das mit.

"Er spricht sehr viel darüber, James Bond zu sein. Sehr, sehr viel", sagte Jacob Batalon in einem Interview. Aktuell muss die Rolle für den neuen "James Bond" noch besetzt werden, denn Daniel Craig hatte in "No Time To Die" seinen letzten Auftritt in den Filmen. Im Gespräch sind auch Stars wie Tom Hardy, Damien Lewis und Richard Madden. Doch die Chancen für Tom Holland stehen gar nicht so schlecht …

Neuer "James Bond" gesucht: So gut stehen die Chancen von Tom Holland

Einer der größten Pluspunkte von Tom Holland: Er ist Brite, was natürlich perfekt zu der Rolle von "James Bond" passt. Außerdem bringt der "Marvel"-Star genug Charme mit, um in der Rolle zu überzeugen. Sony wollte ihn zunächst auch nicht als "Spider-Man", weil er ihnen zu jung war, doch Überraschung: Er ist der erfolgreichste "Spider-Man" ever. Das Männermagazin "GQ" bezeichnet ihn als "Superhelden des Jahres" auf dem Cover und lädt ihn regelmäßig zu den "Man of the Year"-Events ein. Er hat eine ganz eigene, selbstbewusste Ausstrahlung, die seine Chancen erhöhen könnte, die Rolle als 007-Agent zu ergattern.

Mit 25 Jahren ist er jedoch noch recht jung. Die Mehrheit der bisherigen "James Bond"-Stars war Ende 30. Bis wir endgültig erfahren, wer der neue "James Bond" sein könnte, wird es jedoch noch dauern. Die Suche nach einem neuen Geheimagenten soll nämlich erst 2022 starten. Klar ist jedoch, dass es einen weiteren Bond-Film geben wird. Eine Frage gäbe es dann noch: Wenn Tom Holland der neue "James Bond" wird, wird Zendaya dann auch das neue Bond-Girl?! 😍

