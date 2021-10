Timothée Chalamet als neuer Spider-Man: Ersetzt er wirklich Tom Holland?

Ist Timothée Chalamet der neue Tom Holland?

Gerade ist ein sehr interessantes neue Pic im Umlauf, welches den Schauspieler Timothée Chalamet im Spider-Man Anzug zeigt. Dabei handelt es sich nicht um einen privaten Schnappschuss, bei dem sich Timothée anlässlich Halloween in ein Spider-Man Kostüm geschmissen hat, nein, das Foto sieht aus wie reales Promo-Foto für einen Kinofilm. Doch was ist da los? Sony, die die Rechte an den Spider-Man Filmen haben, haben bereits in der Vergangenheit gedroppt, dass sie Tom Holland nie für die Hauptrolle wollten! Wird Tom Holland nun ausgetauscht und durch Timothée Chalamet ersetzt? ⤵️

Hollywood-Filme: 10 schockierende Tricks

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Spider-Man": Tom Holland bleibt uns erhalten!

Wir können eine Entwarnung aussprechen: Timothée Chalamet ist nicht der neue Spider-Man! Bei den Bildern, die oben eingefügt worden sind, handelt es sich um eine Fan-Art des*der Pariser Künstler*in Samuel Cheve. Mit seinen*ihren Photoshop-Skills bearbeitete er*sie das Original-Bild mit Timothée Chalamet und Zendaya und zeigte seinen*ihren Followern auch die step-by-step Bearbeitung. In nur wenigen Schritten ließ er*sie Timothée in das "Spider-Man"-Outfit schlüpfen. Wir werden also Zendaya, die Tom Holland für seine "Spider-Man-Leidenschaft liebt, und Tom himself, auch in Zukunft in den kommenden "Spider-Man"-Filmen zusammen sehen.

* Affiliate-Link

Auch interessant:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->