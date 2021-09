Der (offenbar blutige) dritte Teil der „Spider-Man“-Reihe mit Tom Holland in der Hauptrolle steht in den Startlöchern! Wir können uns auf einige Wiedersehen freuen – unter anderem hat der Trailer schon gezeigt, dass Doktor Oktopus wieder mit von der Partie sein wird. Seit längerer Zeit schon hält sich wacker das Gerücht, dass die „alten Spider-Men“, nämlich Tobey Maguire und Andrew Garfield wieder am Start sein werden. Über einen möglichen Auftritt hat Garfield bereits gesprochen und macht seit Monaten gefühlt nichts anderes, als sein Mitwirken im Film abzustreiten. Als „Spider-Man“-Fan wird er allerdings auch nicht müde, über den neuesten Teil zu sprechen! Kürzlich hat er sich zu seinem Nachfolger Holland geäußert. Und mit dieser Aussage einen kleinen Krieg unter „Spider-Man“-Fans ausgelöst!

Die beliebtesten Comicfiguren

„Dude, du hast es verkackt“

In der Tonight Show with Jimmy Fallon sprach Garfield über seinen anstehenden Film, „The Eyes of Tammy Faye” … doch es dauerte natürlich nicht lange, bis das Thema zu „Spider-Man: No Way Home“ wechselte! 😅 Ein weiteres Mal verneinte der Schauspieler jedwede Involvierung in dem neuesten Teil – teilte dafür allerdings seine Meinung über Holland als „Spider-Man“! Im Gespräch sagte er: „Ich denke, dass Tom Holland einfach der perfekte Peter Parker und Spider-Man ist, deswegen bin ich richtig aufgeregt!“ Nun könne er nach langer Zeit wieder ein Fan sein, was seine „favorisierte Position“ sei. „Ich kann bei den Zuschauer*innen sitzen und sagen: ‚Jo, Dude, du hast es verkackt, das hast du nicht so gut gemacht, wie du es hättest machen können.‘ Ich kann der Typ sein, der sagt: ‚Jo, ich bin kein Fan vom Anzug.‘“ 🤣

Fans uneins über Garfields Aussage

Während manche Fans das Lob von Garfield sehr gut nachvollziehen und teilen können, sehen andere Lager das ein wenig anders. „Andrew Garfield hat eine Menge Hate abbekommen, aber ich mag ihn“, schreibt ein Fan. Andere gehen noch weiter: „Garfield war der beste von ihnen und schlicht der beste Schauspieler von allen.“ Wieder andere Fans sehen das doch ein wenig anders! Zwar sieht ein Fan ein, dass Garfield „gut als Spider-Man“ gewesen sei, aber nicht „so gut als Peter Parker wie Tobey“. Ja, inzwischen haben die Fans eine ganz schöne Auswahl an möglichen „Spider-Men“! Und alle haben ihre Fans, alle haben ihre Hater. Ein Fan hat es besonders gut zusammengefasst mit diesem Post und wir denken uns: „‘Nough said!“ 😁

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->