Der Titel vom neuesten „Spider-Man“-Film war noch gar nicht offiziell, da rankten sich schon die unterschiedlichsten Gerüchte darum, wer wohl alles mitspielt. Wer „Spider-Mans“ neuer Gegner ist, haben wir ja schon berichtet. Aber wer wird sich Seite an Seite mit Tom Holland dem neuen Widersacher stellen? Auf Twitter ist jetzt eine Spoiler-Bombe explodiert! Moment, Spoiler werden verteilt und Tom Holland hat nichts damit zu tun? Da kann doch etwas nicht stimmen … 😉 Apropos Holland: Zwar kann sich der Star inzwischen nicht vor Fans retten, es sah aber nicht immer so rosig aus im Leben des Superstars. 😔

Spoilert Twitter den Cast von „Spider-Man“?!

Was ist passiert und warum drehen die Fans auf Twitter durch? Also, eins nach dem anderen: Angefangen hat es mit Twitter. Die lieben Leute hinter der Social-Media-Plattform haben – ganz unschuldig – geschrieben: „Wir machen heute Beschreibungen, wer will eine?“ Ungewöhnlich, sure, aber erstmal nicht so verdächtig. Daraufhin meldete sich der offizielle „Spider-Man: No Way Home“-Twitter-Account! „Was hast du für mich?“, tweetete er. Twitter ließ sich nicht zweimal bitten und antwortete: „#SpiderManNoWayHome mit Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tobey Maguire und Andrew Garfield in den Hauptrollen, diese Weihnachten nur im Kino.“ Whaaat?

Für alle, die sich der Tragweite nicht bewusst sind: Tobey Maguire und Andrew Garfield kennen Fans als „Spider-Man“! Genau, vor Tom Holland gab es zwei andere „Spider-Men“! Mit Maguire und den Filmen von Sam Raimi fing alles an. Andrew Garfields „Amazing Spider-Man“-Teile sind zwar nicht ganz so beliebt, das lag aber bestimmt nicht an der schauspielerischen Leistung des jungen Stars!

Was der Tweet von Twitter wirklich bedeutet

Wer weiß, wie stark abgesprochen der kleine Stunt am Ende war. Wir erinnern uns: Vor wenigen Tagen „spoilerten“ Tom Holland und Co. Quatschtitel vom neuesten „Spider-Man“-Teil. Am nächsten Tag wurde dann allerdings der offizielle Titel verraten. Das heißt: Vielleicht wissen wir morgen schon mehr! Denn über den Inhalt des Films ist nicht sonderlich viel bekannt, außer, dass er womöglich im „Multiversum“ spielen soll, in dem alternative Versionen bekannter Marvel-Charaktere leben. Das wäre die perfekte Möglichkeit, Maguire und Garfield in den neuesten „Spider-Man“-Teil zu integrieren. Wir sind auf jeden Fall richtig gespannt darauf, was von offizieller Seite noch kommt!

