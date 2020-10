"Spider-Man" 3 kommt Ende 2021 ins Kino

Fans warten schon gespannt darauf, wann Tom Holland endlich wieder in seine "Spider-Man"-Rolle schlüpft. Allerdings müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis die Geschichte von Peter Parker und Michelle (gespielt von Zendaya) weiter geht. Wegen der Corona-Krise erscheint "Spider-Man" 3 nämlich nicht wie geplant. Statt im Juli 2021 wurde der Film jetzt sogar auf den 16. Dezember 2021 verschoben. Die Dreharbeiten sollten übrigens im Herbst 2020 anfangen, sprich demnächst. Wir können uns also hoffentlich bald über erste Fotos vom Set freuen! Außerdem wurde jetzt bekannt, wer den Bösewicht in Teil 3 spielen wird ...

Jamie Foxx kämpft in Teil 3 gegen Tom Holland

Niemand geringeres als Hollywood-Star Jamie Foxx (52) schlüpft in "Spider-Man" 3 in die Rolle des Electro und wird versuchen Tom Holland alias Peter Parker das Leben schwer zu machen. Dabei spielt Jamie Foxx nicht zum ersten Mal Electro. Bereits in "The Amazing Spider-Man 2" mit Andrew Garfields war er als Electro zu sehen. Privat ist der Peter Parker-Darsteller übrigens glücklich vergeben. Erst vor wenigen Monaten bestätigte Tom Holland seine Beziehung zu Schauspiel-Kollegin Nadia Parkes.

