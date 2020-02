Noah Schnapp: "Stranger Things" war sein Durchbruch!

Er ist Schauspieler, Model und mit seinen jungen 15 Jahren schon ein weltweit bekannter Mega-Star. Seinen Durchbruch hatte Noah Schnapp mit der Netflix-Serie "Stranger Things", in welcher er alle total überrascht hat! Millionen von Zuschauer sind begeistert von der Mystery-Horror-Serie der Duffer-Brüder. Und die Fan-Base ist mittlerweile echt riesig! Hawkings, eine Kleinstadt, welche unter magischen Einfluss steht und bei der Demogorgons an jeder Ecke lauern, ist immer für ein Abenteuer gut! Und pünktlich zum Ende der dritten Staffel von "Stranger Things" verriet Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown übrigens, was sie sich von Staffel 4 und dem weiteren Verlauf von "Stranger Things" wünscht! Aber wird Noah Schnapp bald "Stranger Things" den Rücken zukehren und die Rolle des "Spider-Man" spielen?

Noah Schnapp: Wird er der neue "Spider-Man"?

In einem Interview sprach Noah Schnapp darüber, dass er so gerne die Rolle des "Spider-Man" spielen würde. Der Schauspieler hat dazu auch schon eine eigene Theorie entwickelt. „Ich habe mir das schon ganz genau überlegt. Als erst Andrew Garfield und danach Tom Holland die Rolle des "Spider-Man" spielten, waren sie beide fast im selben Alter wie ich jetzt. Also könnte auch ich bald der neue "Spider-Man" sein!", so Noah. Er ist auf jeden Fall jetzt schon Feuer und Flamme für die Filmrolle! Und wir drücken ihm fest die Daumen, dass es klappt! Falls du noch mehr über den Netflix-Schauspieler wissen möchtest, wir verraten dir noch 10 geheime Fakten über Noah Schnapp! 😊

