Noah Schnapp: “Stranger Things”-Überraschung

Noah Schnapp: Walkman-Surprise

Die 90s-Kids dürften ihn kennen: Den Walkman! Vor den iPods und auch noch vor den MP3-Playern hörte man seine Musik oder auch Hörspiele nämlich über den kleinen Kassettenrekorder. „Stranger Things“-Star Noah Schnapp konnte mit dem Teil allerdings lange Zeit nicht viel anfangen. In einem Interview verrät der 14-Jährige nämlich: „Meine Eltern erzählten mir immer von VHS-Kassetten und dem Walkman, alle hatten den. Ich hatte noch nie einen gesehen, bis ich zu Stranger Things kam.“ Kein Wunder, schließlich wurde das Alles vor Noahs Geburt durch neuere Geräte ausgetauscht. Wusstest du schon: Der "Stranger Things"-Star ist jetzt auch YouTuber! Eine VHS-Kassette ist übrigens der Vorgänger von der heutigen DVD. Erfahre hier alle Infos zur 3. Staffel von "Stranger Things"!

Das kannte Sadie nicht …

Aber auch seine „Stranger Things“-Kollegin Sadie Sink, wurde von am Set überrascht, denn sie kannte viele der Videospiele nicht! Die 17-Jährige erklärt: „Ich kannte Pac-Man, aber das war es. In Staffel 2 hatten wir die Spielhalle und alle Spiele funktionierten, sodass wir zwischen den Einstellungen herumgehen und spielen konnten, was immer wir wollten. Ich habe Dig Dug jedoch nie gespielt, weil der Computer nicht funktioniert hat.“ Diese Spielhalle klingt nach einem Traum für jeden Erwachsenen! „Dig Dug“ wurde übrigens 1982 veröffentlicht und ist ein Spiel, indem man versucht Monster zu vernichten, indem man sie bis zum Platzen aufpumpt oder auch Steine auf sie fallen lässt. Damals war das Game ein echter Hit!

