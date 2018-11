Stranger Things: Staffel 3 – Start, neue Darsteller und alle Infos!

Update 11. November 2018

"Stranger Things": Geheimnis um Staffel 3 gelüftet!

Achtung, "Stranger Things"-Fans: Es gibt neue Hinweise zu Staffel 3 der Netflix-Serie! In dem Buch "Stranger Things: Worlds Turned Upside Down" findet man viele Interviews, Behind-the-Scenes Material und Szenen-Bilder. Zusätzlich sind dort jedoch auch Geheimnisse versteckt, die man suchen muss! In dem ganzen Buch sind nämlich Morsecodes versteckt, die von "Elfi" kommen und etwas über die dritte Staffel verraten. Das erste Puzzle haben Fans schnell auf Seite 22 gefunden. Mit dem Morsecode haben sie die Nachricht entziffert und sie besagt: "The Week is Long" (dt. "Die Woche ist lang"). Könnte das wohl der Titel der ersten Folge aus "Stranger Things" Staffel 3 sein? Fans halten das für sehr wahrscheinlich und sind schon fleißig auf der Suche nach weiteren geheimen Botschaften …

Update: 22. Mai 2018

Es gibt mal wieder Neuigkeiten zu "Stranger Things" Staffel 3: Noah Schnapp (Will) und Millie Bobby Brown (Eleven) gaben gegenüber "Variety" neue Statements zur 3. Staffel ab. Laut Noah Schnapp wird die eine gute Mischung aus den ersten beiden: "Staffel 1 war spielerisch, während Staffel zwei wesentlich düsterer war. staffel 3 bringt diese Eigenschaften zusammen. Das ist, was ich daran so liebe." Und auch für Eleven gibt es eine neue tolle Storyline: "Für sie geht es wirklich ums erwachsen werden und darum, zu verstehen, was es bedeutet ein normaler Teenager zu sein", so Millie Bobby Brown. Ohh wie schön! Außerdem verriet die 14-Jährige, wen sie am allerliebsten im "Stranger Things"-Cast dabei hätte: Leonardo DiCaprio als "Elevens lange verschollenen Bruder". Weiter erklärte sie im Interview mit der "Press Association": "Ich habe sogar schon eine Storyline ausgearbeitet. Leo, wenn Du in 'Stranger Things' sein möchtest, hier ist der Vertrag." Na, ob der Wunsch der Eleven-Darstellerin in Erfüllung geht...

Update: 25. April 2018

Das sagt der "Stranger Things"-Produzent zu Staffel 3 (und 4!)

In einem Interview mit "Collider" verriet Shawn Levy, der Producer der Netflix-Serie, jetzt etwas zur Story der dritten Staffel von "Stranger Things". Und gleichzeitig verkündete er eine tolle Nachricht für die Fans dazu, wie es um eine vierte Staffel steht. Die genauen News erfahrt ihr hier!



Update: 23. April 2018

Aaaah! Die Dreharbeiten zu "Stranger Things" Staffel 3 haben begonnen

Das verkündete die "Stranger Things"-Darstellerin Millie Bobby Brown gestern mit einem Post auf ihrem Instagram-Account. Und auch Shawn Levy, der Produzent der Netflix-Serie, meldete sich auf Twitter zu Wort. Hier gibt's die News!

Update: 12. April 2018

"Stranger Things": Web-Hype vor Staffel 3

Bis die "Stranger Things" Staffel 3 endlich raus ist, wird es ja leider noch eine Weile dauern. Um sich die Zeit zu vertreiben, haben ein paar Fans der Netflix-Serie einen krassen Internet-Trend mit Selfie-Videos kreiert. Die sehen so aus, als würden sie von dern normalen Welt in die Parallelwelt "Upside Down" wechseln. Hier seht ihr die mega Clips!

Update: 28. März 2018

Die Geheimnisse der "Stranger Things"-Stars zur 3. Staffel

Nancy-Darstellerin Natalia Dyer und Max-Schauspielerin Sadie Sink haben sich kürzlich in einem Interview ziemlich verplappert und vier neue Fakten über die dritte Staffel "Stranger Things" ausgepackt. Wie geht es mit Nancy und Jonathan weiter? Und warum tauchen Max und Billy ausgerechnet jetzt in Hawkins auf? Es gibt noch viele Fragen die gelöst werden müssen! Wenn ihr mehr über die Geheimnisse von Natalia Dyer und Sadie Sink zur dritten Staffel "Stranger Things" wissen wollt, klickt hier!

Dreharbeiten zu "Stranger Things 3" starten im Frühling!

Im Frühling 2018 – also ganz bald – sollen die Dreharbeiten in Atlanta beginnen. Regisseur und Produzent Shawn Levy hat verraten, dass er und die Duffer Brüder, die Macher der Show, bereits genaue Pläne für Staffel 3 haben: „Wir werden Will eine Pause gönnen. Wir werden ihn keine dritte Staffel in Folge die Hölle durchmachen lassen. Er wird sich mit Sachen auseinandersetzen müssen, aber wir werden ihn nicht wieder an einen derartigen Tiefpunkt führen, wie es der hervorragende Noah Schnapp für uns schon spielen musste.“ Das klingt auf jeden Fall so, als würden auch die anderen Darsteller mehr in den Vordergrund gerückt werden. Vor allem die süße Freundschaft von Steve (Joe Keery) und Dustin (Gaten Matarazzo) wird einen großen Part spielen. Da freuen wir uns drauf!

Von der zweiten zur dritten Staffel gibt es einen Zeitsprung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, gibt es zwischen der zweiten und der dritten Staffel einen Zeitsprung von mindestens einem Jahr. Die neuen Folgen werden demnach im Jahr 1985 spielen. Da die Kids große Movie-Fans sind (an Halloween verkleideten sie sich wie ihre Helden aus "Ghostbusters"), könnten dieses Mal der Zeitreiseklassiker "Zurück in die Zukunft" oder der "Breakfast Club" eine Rolle spielen.

Die Episoden sollen zwar nicht ganz so düster werden, trotzdem sollen neue Bedrohungen aus dem Upside Down erscheinen. "Wir werden uns mit neuen Kräften des Bösen befassen", verrät Shawn Levy weiter. Außerdem könnte die Rückkehr von Dr. Brenner alias "Papa" möglich sein – er ist nämlich gar nicht tot. Genau wie ein Wiedersehen mit Elevens verlorener Schwester Kali: "Es wäre sehr seltsam für uns, wenn wir Kalis Geschichte nicht auflösen würden. Die Chancen stehen also sehr gut, dass wir sie wiedersehen", erklärte Serien-Macher Matt Duffer.