Update 23. Februar 2019

"The Perfectionists": Neuer Trailer und Titelsong zur 1. Staffel

Der erste Trailer zum "Pretty Little Liars" Spin-Off "The Perfectionists" ist endlich da! Im Mittelpunkt steht eine Figur, die wir alle schon aus PLL kennen, Alison DiLaurentis. Der Trailer beginnt mit einer Szene in der Alison erzählt, dass sie ein neues Leben beginnen und ihr Zicken-Image hinter sich lassen möchte. Doch gleich darauf der Schock: An ihrer neuen Universität geschieht ein Mord. Zur gleichen Zeit taucht eine Person aus ihrer Vergangenheit auf – Mona Vanderwaal! Ein Zufall? Darauf dürfen wir wohl gespannt sein. Fest steht, dass Alison den Studenten dabei helfen wird das Rätsel zu lösen. Genug Erfahrung hat sie jedenfalls. Schaut euch unbedingt den Trailer an, er steigert die Vorfreude auf den Staffelstart am 20. März in den USA. Ps.: Bisher ist noch kein deutscher Starttermin bekannt. *heul*

Außerdem wurde auch schon der Titelsong zu "The Perfectionists" auf der Instagram Seite veröffentlicht. Er erinnert uns stark an den Kult-Song aus "Pretty Little Liars" nur etwas gruseliger. Bedeutet das etwa, dass PLL jetzt noch gruseliger und vielleicht sogar mystischer wird? Möglich wäre das jedenfalls …

Update 7. Februar 2019

"The Perfectionist": Erste offizielle Promo-Bilder

Endlich ist es soweit. Es gibt die ersten offiziellen Promo-Fotos zur neuen Serie. Und diese sehen ganz schön düster aus. Erinnern sie euch auch ein wenig an "Riverdale"? Wir sind gespannt, welche dunklen Geheimnisse es gibt und welche Intrigen gesponnen werden.

Update 5. Februar 2019

Neue Teaser zu "The Perfectionists"!

Wie spannend: Endlich gibt es drei neue Teaser zur 1. Staffel von "The Perfectionists"! Und die haben es ganz schön in sich. Wir können den Serienstart im Frühling jedenfalls kaum noch erwarten...

Hide it because you never know who's watching. #PLLThePerfectionists premieres this Spring. pic.twitter.com/pshkeYlXe4 — Pretty Little Liars (@PLLTVSeries) 31. Januar 2019

Oooh okay, turn it up. 🔥#PLLThePerfectionists premieres this Spring. pic.twitter.com/B2UsDQHYZB — Pretty Little Liars (@PLLTVSeries) 4. Februar 2019

Update 23. Januar 2019

The Perfectionists: Erste Staffel

Juhuuu! Die "The Perfectionists"-Darsteller versorgen uns regelmäßig mit News vom Dreh. Gestern hat die offizielle Instagram-Seite ein Foto von Sasha Pierse, Janell Parrish, Sydney Park und Eli Brown. Dazu schreiben die Serienmacher: "Sasha, Janel, Sydney und Eli feiern den Drehschluss der ersten Staffel. #PLLThePerfectionists". Endlich ist es soweit die erste Staffel ist abgedreht. Kann nicht mehr lang dauern, bis wir die Serie auf Netflix suchten dürfen.

Update 04.12.2018

The Perfectionists: Neuer Darsteller

Neben Sasha Pieterse und Janel Parish als „Alison DiLaurentis“ und „Mona Vanderwaal“ werden auch weitere bekannte Gesichter aus "Pretty Little Liars" in der Fortsetzung zu sehen sein. Über diesen Hottie dürft ihr euch bei "The Perfectionist" freuen. Ihn werden schon einige aus Filmen wie "Perfect" oder "Independent Day 2" kennen. Garrett Wareing ist der wahrgewordene Mädchenschwarm und wird den Girls in der neuen Serie ordentlich den Kopf verdrehen. Garrett Wareing wird Zach verkörpern, einen Studenten der Beacon-Hights-University. Hier sind Zickereien und Intrigen vorprogrammiert.

The Perfectionists: Erster Trailer

Du kannst es kaum erwarten, bis "The Perfectionists" endlich anläuft? Dann check jetzt unbedingt den allerersten Trailer zur Serie aus, den der YouTube-Kanal des US-amerikanischen TV-Senders "Freeform" jetzt veröffentlichte:

Artikel vom 26.10.2018: Das Ende von "Pretty Little Liars" hat vielen Fans das Herz gebrochen. Doch es gibt gute Nachrichten: Mit "The Perfectionists" kommt ein Spin-Off!

Update: 26. Oktober 2018

Spielt "A" eine Rolle bei "The Perfectionists"?

Noch immer gibt es wenige Details zum PLL-Spin-Off, auf das alle „Pretty Little Liars“-Fans schon sehnsüchtig warten. Doch jetzt vermuten diese, dass die geheimnisvolle "A" aus PLL auch in der neuen Serie eine Rolle spielen könnte. Zur Erinnerung: Lange war nicht klar, wer hinter "A" steckte - bis sich schließlich herausstellte, dass es sich dabei um "CeCe Drake" handelte – "Allisons" ehemalige beste Freundin! Die Gerüchte, dass "CeCe Drake" (gespielt von Vanessa Ray) auch im Spin-Off dabei sein könnte, heizte Hauptdarstellerin Sofia Carson höchstpersönlich an. Bereits am ersten "The Perfectionists"-Drehtag im Juli twitterte sie etwas, dass die Fans hellhörig werden ließ:

Wir sind gespannt, ob "A" tatsächlich zu sehen sein wird und welche Überraschungen uns noch erwarten!

Update: 29. September 2018

Wir alle warten auf die langersehnte PLL-Spin-Off-Serie „The Perfectionists“. Und auch die „Pretty Little Liars“-Stars sind total gespannt darauf, wie ihre geliebte Serie in der neuen Show aufgefasst wird. Immerhin spielen die PLL-Stars Sasha Pieterse (Alison) und Janel Parrish (Mona) die Hauptrollen. Aber wir können uns vielleicht auch auf eine weitere PLL-Schönheit freuen: Auch Emily-Darstellerin Shay Mitchell hätte Bock auf eine Gastrolle! „Man weiß nie“, erklärte sie jetzt Entertainment Tonight. „Noch ist nichts geplant, aber man weiß nie, wie es läuft.“ Viele Fans wünschen sich sogar eine Reunion von Emison! In "Pretty Little Liars" waren Emily und Ali nämlich ein Paar. Doch wie schon bekannt ist, wird Sasha in "The Perfectionists" eine neue Rolle annehmen, die nichts mit ihrer alten Figur zutun hat.