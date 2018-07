"Descendants 3": Dieser Netflix-Star ist mit dabei!

Drei Jahre nach dem ersten Erfolg und ein Jahr nach Teil 2 können sich die Fans richtig freuen: "Descendants 3" kommt ins TV! Der Disney Channel hat jetzt verkündet, dass es auch einen dritten Part der beliebten Fantasy-Reihe geben wird. Und mit einem ersten Teaser wurden wir total neugierig gemacht:

Fast drei Millionen Fans weltweit haben sich den kurzen Clip bereits angeguckt. Und sie fragen sich: Worum wird es wohl im dritten Teil von "Descendants" gehen? Das Video gibt einen kurzen Einblick: Mal (gespielt von Dove Cameron) läuft verwirrt durch einen mysteriösen, gruseligen Wald, findet am Ende ein helles Licht – und ruft nach ihrem Dad! Krass, wird sich der neue Film etwa um Mals Vater drehen? Der war bisher unbekannt, nur ihre böse Mutter Maleficent (Kristin Chenoweth) war in den ersten Teilen zu sehen. Spannend wäre es auf jeden Fall!

Dieser Netflix-Star spielt bei "Descendants 3" mit

Aber es spielen natürlich auch wieder unsere bekannten Lieblinge mit! Neben den Hauptdarstellern Dove Cameron als Mal, Cameron Boyce als Carlos, Sofia Carson als Evie, Booboo Stewart als Jay und Mitchell Hope als Ben wurden auch China Anne McClain als Uma, Melanie Paxson als gute Fee und Brenna als ihre Tochter Jane bereits von Disney für den dritten Teil bestätigt. Und auch Anna Cathcart ist wieder mit dabei! Im zweiten Teil hatte sie bereits eine kleine Rolle als Dizzy Tremaine, der Tochter von Drizella Tremaine. Doch jetzt wird sie endlich auch öfter zu sehen sein! Und die 15-jährige Kanadierin hat auch sonst jede Menge Erfolg im Business: Gerade erst schnappte sie sich die Rolle im kommenden Netflix-Film "To All the Boys I've Loved Before", der am 17. August auf dem Streaming-Dienst anlaufen wird und als nächster Erfolg nach "The Kissing Booth" gilt.