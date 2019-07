„Stranger Things“: Das wünscht sich Finn Wolfhard für Staffel 4

Finn Wolfhard über die 4. Staffel von "Stranger Things"

Am 4. Juli ist endlich die dritte Staffel von "Stranger Things" auf Netflix gestartet. Wie die Story von Mike, Elfi, Dustin, Lucas, Will und Max jedoch weitergeht, bleibt auch nach der letzten Folge offen. Denn u.a. ist immer noch nicht klar, ob (Vorsicht, SPOILER) Hopper jemals zurückkehren wird und die Monster alle besiegt sind. Eine vierte Staffel wäre deshalb mehr als notwendig! Passend dazu, hat uns Mike Wheeler-Darsteller Finn Wolfhard im exklusiven BRAVO-Interview verraten, was er sich für die vierte Staffel von "Stranger Things" wünschen würde: "Ich feier die Richtung, in die Mike sich gerade bewegt. Seine lustige und komische Ader ist in der 3. Staffel ein paar Mal durchgeblitzt. Ich liebe es, diese Comedy-Elemente zu spielen, deswegen fände ich es cool, wenn wir das noch ausbauen würden." Wir sehen das übrigens genau so! Mike durchlebt in Staffel 3 eine wirklich aufregende Verwandlung. Die erste Liebe, der erste Streit unter Freunden, ein wütender Vater und natürlich die Monster – sein Leben befindet sich in einem absoluten Chaos und trotzdem schafft er es, oft auch unabsichtlich, für viele Lacher zu sorgen. Diese neue Seite von Mike wollen wir in Staffel 4 auf keinen Fall missen!

Finn Wolfhard & Joe Keery über "Stranger Things"

Bisher gibt es noch nicht so viele Informationen zu "Stranger Things" Staffel 4, da Netflix noch nicht bestätigt hat, dass es eine geben wird. Doch die Regisseure und Produzenten der Serie sind guter Dinge und sprechen schon sehr zuversichtlich über eine Fortsetzung. Auch Elfi-Darstellerin Millie Bobby Brown hat sich bereits positiv zu einer vierten Staffel geäußert. Für alle, die sich nicht gedulden können, haben wir ein cooles YouTube-Video für unseren BRAVO-Web-TV-Kanal aufgenommen. Dort verraten uns Finn Wolfhard (Mike Wheeler) und Joe Keery (Steve Harrington) ein paar spannende Facts: Wie gruselig sind die Dreharbeiten wirklich? Wie viele Kuss-Szenen hatte Finn mit Millie? Und was macht die dritte Staffel so besonders? Das alles und noch mehr erfahrt ihr hier:

