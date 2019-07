„Stranger Things“ Staffel 4: Das sagt Millie Bobby Brown

Stranger Things: Weitere Staffeln

Millie Bobby Brown (15) spielt in der Serie „Stranger Things“ eine der Hauptrollen namens "Eleven". Die junge Schauspielerinn ist seit Beginn der Serie zu einem echten Star geworden und stellt ihr schauspielerisches Talent auch in der neusten Staffel wieder zur Schau. Übrigens laufen die neuen Folgen von "Stranger Things" seit heute wieder bei Netflix – Juhu! Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown kann sich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, ohne diese Rolle zu leben. Krass! In einem Interview erklärt Millie Bobby Brown: „Ich hoffe, es gibt mindestens noch zwei bis drei Staffeln. (…) Ich finde, es gibt noch so viel zu entdecken!"

Millie Bobby Brown: Sie darf bei "Stranger Things" mitentscheiden

In der Vergangenheit kritisierten viele Zuschauer, dass so junge Schauspieler in gruseligen Szenen zu sehen sind – doch Millie Bobby Brown hat eine gegenteilige Meinung. Der "Stranger Things"-Star hält den Inhalt der Serie für ihr Alter angemessen und gibt uns Aufschluss über die Auswahl ihrer Rollen. „Ich finde es wichtig, Dinge zu tun, die meinem Alter entsprechen", sagt sie. Außerdem verrät sie im Interview, dass die Darsteller selbst bei den Inhalten von "Stranger Things" mitentscheiden dürfen! Sie sagt: "In den Dingen, die unsere Charaktere tun, haben wir Kinder echt viel zu sagen. Die Macher der Serie respektieren unsere Entscheidungen und Meinung! Das liebe ich an "Stranger Things"."

Millie Bobby Brown: Zukunfts-Pläne

Echt cool, wie viel Enthusiasmus und Begeisterung Millie Bobby Brown für die Serie empfindet, oder? Schon gewusst: Die "Eleven"-Darstellerin soll jetzt den Sohn von David Beckham daten … Cute! Und was "Stranger Things" betrifft, können wir nur mit ihr hoffen, dass es noch viele weitere Staffeln gibt.

Abstimmen

Folg uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: