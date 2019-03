"Stranger Thing"-Star Millie Bobby Brown datet diesen berühmten Boy

Millie Bobby Brown & Romeo Beckham: Neues Traumpaar?!

Ist es wirklich die große Liebe? Model Romeo Beckham (16) und "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (15) sollen total verknallt ineinander sein. Wie es dazu kam? Schon eine Weile gibt es die Gerüchte, die beiden würden sich so oft treffen wie es nur geht (bei den vollen Terminkalendern ist das gar nicht so leicht. . .). Laut The Sun haben sich die Teenie-Stars bei einer Unicef-Gala kennengelernt. Millie hatte damals Romeos Vater David Beckham (43) einen Preis überreicht.

Victoria Beckham ist ein Fan von Millie Bobby Brown

Dem Insider zufolge soll Victoria Beckham (44) ein Fan der Schauspielerin sein. Sie könne sich keine bessere an der Seite ihres Sohnes vorstellen. Auch Millies Kommentar unter einem Foto von Romeo und seiner Mama bestätigt diese Aussage. Der 15-jährige postete dieses Bild Anfang März auf Instagram und schrieb dazu: "Ich liebe dich, Mum!". Auf diesen süßen Post reagierte natürlich auch Millie und kommentierte: "Ich liebe Jungs, die ihre Mama lieben." Wir sind gespannt, ob zwischen den beiden wirklich etwas läuft.

