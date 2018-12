“Stranger Things”-Star Millie Bobby Brown: Rolle in "To All the Boys I’ve Loved Before"?

Wie cute: “Stranger Things”-Darstellerin Millie Bobby Brown hat ein neues Life-Goal: Eine Rolle in der Fortsetzung von "To All the Boys I’ve Loved Before"!

Millie Bobby Brown: Fan von "To All the Boys I’ve Loved Before"

Millie Bobby Brown (14) spielt die Eleven in "Stranger Things". Damit hat sie schon eine Hauptrolle in einer der absolut beliebtesten Produktionen derzeit – doch sie will noch mehr! Jetzt verkündete die Schauspielerin, dass sie am liebsten in der Forsetzung der Netflix-Produktion "To All the Boys I’ve Loved Before" mitspielen würde. Der Spielfilm handelt von Liebe. Da die Romanze so gut bei den Netflix-Abonnenten auf der ganzen Welt ankam, planen die Produzenten derzeit einen zweiten Teil. Ob wir darin wieder Lana Condor, Noah Centineo, Israel Broussard, Janel Parrish und John Corbett in den Hauptrollen sehen werden, ist noch nicht ganz klar. Jedenfalls ist der Film mittlerweile offiziell das meistgeschaute Netflix Original überhaupt! Krass.

"To All The Boys I've Loved Before": Teil zwei kommt!

Erst gestern kündigte Netflix endlich offiziell an, dass ei zweiter Teil des Films produziert wird. Juhu! Wen das auch mega freut ist Millie Bobby Brown. In ihrer Instagram-Story schreibt sie kurz nachdem die guten Neuigkeiten die Runde gemacht haben: "Oh mein Gott!" Die "Stranger Things"-Schauspielerin sagt: "Mein Leben wird sich für immer verändern. Ich habe durch Instagram gescrollt, wie an jedem normalen Tag … Und dann scrolle ich so rum und sehe dieses Video und ich weiß nicht, ob ich es mir anschauen soll oder nicht. Und dann hab ich es angeschaut, und sie (damit meint Millie wahrscheinlich "To All The Boys I've Loved Before"-Hauptdarstellerin Lana Condor, die im offiziellen Netflix-Ankündigungsvideo spricht) hat mir etwas gesagt: Sie sagte, dass es eine Fortsetzung geben wird!"

Millie Bobby Brown: Krasses Angebot an Netflix

Millie scheint über-begeistert zu sein! Sie setzt sogar noch einen drauf und macht Netflix ein unschlagbares Angebot: "Wenn ich jetzt mal frech sein darf, bitte Netflix, meldet euch bei mir", sagte sie. "Ihr wisst, ich arbeite sowieso schon für euch also sollte das doch kein Problem sein". Bisher gab's von Netflix noch keine Antwort – doch vielleicht erfüllt sich Millies Wunsch ja und sie bekommt eine Rolle im zweiten Teil des Erfolg-Films. Das wäre doch richtig cool, oder?

