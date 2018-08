Millie Bobby Brown & Jacob Sartorius: Trennung!

Schock-News: Millie Bobby Brown und Jacob Sartorius haben sich getrennt!

Millie und Jacob: Ihre Beziehung

Diese Trennung hat viele Fans geschockt, schließlich waren Millie und Jacob sooo ein süßes Paar! Alles begann im Oktober letzten Jahres, als die beiden Turteltauben anfingen sich zu treffen. An Silvester bestätigte Millie die Beziehung mit dem Sänger dann endlich auf Insta, indem sie ein Selfie der beiden mit drei Herzen drauf in ihrer Story postete. Das frischverliebte Paar feierte das neue Jahr gemeinsam mit der Familie der 14-Jährigen in der Walt Disney World in Florida. Auch Jacob bestätigte die junge Liebe, indem er auf Twitter postete: „Nur ein weiterer Tag, an dem ich an dich denke.“ Über die letzten Monate folgten viele weitere süße Liebesgeständnisse, das Paar wirkte so glücklich!

So gab das Ex-Couple ihre Liebe bekannt

Millie & Jacob trennen sich!

Einige Fans hatten nun aber schon länger vermutet, dass Millie und Jacob nicht mehr zusammen sind. Diese traurigen Theorien bestätigte das ehemalige Traumpaar jetzt auf Insta und schockte damit viele ihrer Fans. Der „Stranger Things“-Star postete in seiner Story: „Die Entscheidung mit Jacob und mir war vollkommen beidseitig. Wir sind beide glücklich und bleiben Freunde.“ Der 15-Jährige schrieb fast dasselbe und erklärte: „Die Entscheidung mit Mills war komplett beidseitig und wir sind beide glücklich und bleiben Freunde.“ Immerhin scheinen sich die beiden einig zu sein. Ob das aber wirklich Alles ist? Schließlich gab es im April Gerüchte, der Sänger hätte seine Freundin betrogen und eine andere nach Nacktbildern gefragt! Hat sich Millie vielleicht deshalb von Jacob getrennt? So oder so hoffen wir auf jeden Fall, dass das Ex-Paar Recht behält und die beiden wirklich Freunde bleiben können! Das ist ja schließlich bekanntlich schwierig … Wir wünschen Millie und Jacob jedenfalls das Beste und dass sie beide richtig happy werden, auch ohne einander.

