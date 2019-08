„Stranger Things”: Wird Elfi in Staffel 4 böse?😡

Wie viel erträgt Elfi von "Stranger Things" noch?

In der Hyper-Serie "Stranger Things" hat es keiner der Charaktere leicht, das ist klar. Schließlich leben Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Mike (Finn Wolfhard), Elfi (Millie Bobby Brown) mit ihren Freunden und Familien in einer Stadt, die ständig von überirdischen Mächten und Monstern heimgesucht wird. Seit Staffel 1 kämpfen die Kids gegen Demogorgons, den Mind Flayer und Co. Am heftigsten kriegt es aber Eleven ab. Denn sie ist auch die Einzige, die die Kraft dazu hat, sich gegen das Böse zu stellen, was sie bisher auch immer erfolgreich geschafft hat. Von ihren Kämpfen konnte sie sich jedes Mal erholen, weil sie ihre Freunde und ihren Ziehvater Chief Hopper um sich hatte. Allerdings musste sie am Ende der dirtten Staffel von eben jenen wegziehen und nachdem Hopper scheinbar gestorben ist, könnte es sein, dass sein Charakter in "Stranger Things" Staffel 4 nicht mehr zurückkehrt. Wie soll das junge Mädchen das nur aushalten, ohne jegliche psychische Probleme davonzutragen?😱 Genau das fragt sich auch die Online-Community.

Vielleicht wechselt Elfi in "Stranger Things" 4 auf die Seite des Bösen

Das vermuten zumindest Fans auf Reddit. Diese Theorie wird noch von einer Szene am Ende von "Stranger Things" 3 bekräftigt, in der Elfi aus dem Autofenster starrt und ein Schatten auftaucht, der dem Mind Flayer sehr ähnlich sieht. Und dass der es auf die mächtige Teenagerin abgesehen hat, ist uns spätestens seit der letzten Staffel klar. Nun kann es eben durchaus sein, dass er versuchen wird, sie auf seine Seite zu ziehen, um so das mächtigste Wesen der Welt und das des "Upside Down" zu vereinen. Da Elfi wegen der vielen Verluste und der schweren Kämpfe sowieso geschwächt und labil ist, könnte es also vielleicht echt passieren, dass sie aus lauter Wut ud Verzweiflung plötzlich böse wird. Falls das wirklich so kommt, hoffen wir mal, dass ihre Freunde schnell zur Hilfe eilen und sie wieder daran erinnern, wer sie wirklich ist. Da es zu "Stranger Things" Staffel 4 bisher kaum Infos gibt, bleibt dies aber natürlich nur eine Theorie von vielen und wie es wirklich für sie weitergeht, erfahren wir erst in kommenden Trailern und der neuen Staffel.🤓

Netflix Der Mind Flayer-Schatten auf Elfis Stirn am Ende von "Stranger Things" 4

