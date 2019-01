Starttermin für "Stranger Things" Staffel 3 steht fest!

In einem neuen Teaser hat Netflix endlich den Starttermin zu "Stranger Things" Staffel 3 verkündet. Alle versteckten Hinweise findet ihr hier:

"Stranger Things" Staffel 3: Starttermin bekannt!

Lange war unklar, wann genau wir uns auf die dritte Staffel von "Stranger Things" freuen dürfen. Passend zum Jahreswechsel sorgt Netflix jedoch für eine Überraschung und kündigt den Starttermin der beliebten Mysterie-Serie an: Am 4. Juli 2019 startet "Stranger Things" Staffel 3. Fans sind sich einig, dass dieses Datum eine ganz besondere Bedeutung hat, schließlich ist der 4. Juli der amerikanische Unabhängigkeitstag. Es liegt also nahe, dass die Serie gleich an diesem Tag einsteigen wird und erklärt auch die Feuerwerke auf dem Poster. Feuerwerke in Blau, Weiß und Rot sind an diesem Feiertag Tradition. Das Poster bestätigt jedoch auch eine weitere Theorie: In der dritten Staffel von "Stranger Things" wird es romantisch! "Elfi" und "Mike" halten nämlich Händchen, es sieht also ganz so aus, als würde ihre Beziehung zu einem großen Thema werden.

Hinweise auf Staffel drei im geheimnisvollen Trailer

Neben dem Plakat gibt es jedoch noch eine weitere Ankündigung von Netflix: Einen mysteriösen Teaser! Schon vor einigen Wochen durften wir uns über das erste geheimnisvolle Video freuen. Doch jetzt hat Netflix die Fans vollkommen verwirrt. Das Video startet an Silvester 1985, in diesem Jahr wird sich die ganze dritte Staffel von "Stranger Things" abspielen. Wir sehen Ausschnitte aus der "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve Show", die den berühmten "Ball Drop" am Times Square in New York zeigt. Plötzlich fängt das Bild an zu flackern und es erscheinen zahlreiche Buchstaben auf dem Bildschirm, einige davon sind markiert. Wer genau hinschaut, wird feststellen, dass sich dahinter geheime Botschaften verbergen. "When blue and yellow meet the west" (dt. Wenn sich Blau und Gelb im Westen treffen"). Was hat das zu bedeuten? Wenn man sich jetzt wieder das Plakat anschauen, ist festzustellen, dass "Elfie" ein blaues Outfit und "Mike" ein gelbes Outfit trägt. Bei Sekunde 25 werden die Worte "Silver Cat Feeds" getippt. Ganz oben auf diesem Computer-Text findet man außerdem den Schriftzug "Willkommen bei Lynx Corp." Am Set von "Stranger Things" haben Fans schon öfter LKW mit diesem Firmennamen gesehen, die übrigens eine silberne Katze als Logo hat! Außerdem steht die Staffel unter dem Motto: "Ein Sommer kann alles verändern". Wir können uns sicher sein, dass und viele spannende Folgen in "Stranger Things" Staffel 3 erwarten werden. Bis dahin müssen wir uns nur noch etwas gedulden. Wer sich die Zeit etwas vertreiben will, sollte sich jedoch unbedingt die Geheimnisse der Darsteller zur dritten Staffel von "Stranger Things" durchlesen.

