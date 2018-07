"Stranger Things": Das bedeutet das geheimnisvolle Video zu Staffel 3

Im April diesen Jahres kündigte Netflix den Produktionsstart zu Staffel 3 von "Stranger Things" mit einem Promoclip an. Nun gibt es einen ersten Blick auf einen neuen Schauplatz in Hawkins.

"Stranger Things": Mysteriöser Teaser

Die erfolgreiche Netflix-Serie "Stranger Things" geht in eine neue Runde! Bereits die ersten beiden Staffeln der Science-Fiction-Mysteryserie kamen unglaublich gut bei den Zuschauern an. Nun steht die dritte Staffel des Netflix-Hits in den Startlöchern. Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es momentan zwar noch nicht, dafür wurde nun aber ein erster Teaser zur neuen Season veröffentlicht: Doch der könnte bei Fans der Kultserie für Verwirrung sorgen!

"Stranger Things": Neues Einkaufscenter

Der neue Teaser, der auf Twitter veröffentlicht wurde, ist ganz im Stil eines Infomercials aus den Achtzigern gehalten. Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Einkaufscenter mit dem Namen "Starcourt", das in der von Monstern heimgesuchten Kleinstadt Hawkins eröffnet wurde. Neben mehreren Geschäften zeigt der Spot auch den Foodcourt und ein altbekanntes Gesicht: Schauspieler Joe Keery alias Steve Harrington scheint dort gemeinsam mit der noch unbekannten Robin-Darstellerin Maya Hawke in dem Eisladen "Scoops Ahoy" zu arbeiten. Was genau es mit dem Teaser auf sich hat, ließen die "Stranger Things"-Macher jedoch noch unkommentiert.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB — Stranger Things (@Stranger_Things) 16. Juli 2018

"Stranger Things": Stellt die Konkurrenz in den Schatten

Wann genau die kommende Staffel starten wird, behielten die Produzenten Matt und Ross Duffer ebenfalls noch für sich. Sie können sich aber eigentlich schon jetzt sicher sein, dass die Fortsetzung ein voller Erfolg werden wird: Immerhin erreichte bereits die zweite Staffel laut "Unitymedia" direkt nach Veröffentlichung rund 8,25 Millionen Zuschauer. Das entspricht in etwa der doppelten Zuschauerzahl von Konkurrenz-Shows wie "The Walking Dead" oder "The Big Bang Theory".

