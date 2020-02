Stranger Things: Er ist am Leben!

Nachdem sich die Theorien zur 4. Staffel von „Stranger Things“ häuften, veröffentlichte Netflix am 14. Februar nun den ersten Trailer und Fans weltweit rasten richtig aus. Nicht nur, weil der für tot geglaubte Serien-Liebling Jim Hopper, tatsächlich noch am Leben ist. Auch ein „Game of Thrones“-Star ist in der neuen Staffel mit von der Partie.

Tom Wlaschiha: Von "Game of Thrones" zu "Stranger Things"

Der 50 Sekunden lange Clip, mit dem Titel „From Russia with love“ (zu dt. „Mit Liebe aus Russland“), zeigt den für tot geglaubten Jim Hopper in einem Arbeiterlager in Russland. Kurz zuvor ist ein russischer Wachmann im Video zu sehen: Niemand geringeres als der deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha, der durch seine Rolle als Jaqen H’ghar in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ bekannt wurde. Wie groß seine Rolle in der vierten Staffel von „Stranger Things“ sein wird, wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall verspricht der Trailer jetzt schon eine Menge Spannung. Immerhin wird Jim Hopper versuchen aus dem russischen Arbeiterlager zu fliehen. Dabei führt wohl auch kein Weg an dem russischen Wachmann vorbei. Wann genau die neue Staffel auf Netflix startet, ist noch nicht bekannt. Wir können es auf jeden Fall kaum noch erwarten 😱 Ob die nächste Staffel „Stranger Things“ erneut zum Netflix-Rekord wird, wie Staffel 3? Was glaubt ihr?

Tom Wlaschiha verkörperte in "Game of Thrones" Jaqen H'ghar, von den so genannten Männern ohne Gesicht Getty Images

