So viele Menschen haben "Stranger Things" Staffel 3 gesehen

Es ist wirklich noch gar nicht so lange her, dass die neuen Folen released wurden. Und obwohl alle Fans natürlich lange darauf gewartet und sich mega auf den Start gefreut hatten, hagelte es für Netflix und "Stranger Things" Staffel 3 auch harte Kritik. Vor allem mit der extrem auffälligen und häufigen Produktplatzierung waren viele Zuschauer überhaupt nicht zufrieden. Nun könnte man meinen, dass das auch eine Auswirkung auf die Views der Sci-Fi-Show hatte. Dem scheint aber ganz und gar nicht so. Denn nun wurde bekannt, dass unglaubliche 64 Millionen Haushalte "Stranger Things" 3 allein in den ersten vier Wochen gestreamt haben. Und damit hat die Serie etwas Einmaliges erreicht.

"Stranger Things" stößt diese Serie vom Netflix-Thron

Als ein View zählt der Streaming Dienst Netflix lediglich die User, die mindestens 70 Prozent einer Folge oder eines Films gesehen haben. Und damit hat "Stranger Things" Staffel 3 einen Rekord aufgestellt, den es auf der Plattform zuvor noch nicht gab. Die Show ist damit, die am meisten gesehene im ganzen Netflix-Universum. Zuvor lag allerdings eine andere Produktion vorne, nämlich "The Umbrella Academy". Mal sehen, ob die sich ihren Rekord mit ihrer nächsten Staffel zurückholen oder ob "Stranger Things" erst mal die Spitze verteidigt!🏆

