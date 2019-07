Netflix: Harte Kritik an „Stranger Things“ 3

Netflix: Es soll weniger geraucht werden

Überraschend ist, dass die Studie ergab, dass der Raucher-Anteil bei "Stranger Things" von der ersten Staffel der Netflix-Serie bis zur jetzigen dritten Staffel um mindestens 44% gestiegen sei. Eine ganze Menge! Das sieht auch Netflix ein und versprach, etwas daran zu ändern. Die Plattform will auf Jugendliche keinen schlechten Einfluss machen und gab an, in Zukunft bei Serien ab 14 oder weniger keinen Tabak mehr zeigen zu wollen. Ausnahme: Wenn das Rauchen der Abbildung von historischer oder dokumentarischer Szenerie. Im Falle ovn "Stranger Things" wäre die Qualmerei also in Ordnung. Heißt das jetzt, in Staffel 4 wird weniger geraucht? Was meinst du?

Abstimmen

