10 geheime Fakten über Noah Schnapp

Noah Schnapp spielt in der erflogreichen Netflix-Serie " Stranger Things " einen Jungen namens Will Byers. Am 4. Juli kam endlich nach langem Warten die 3. Staffel der Serie raus! Deshalb haben wir uns gefragt: Wer ist Noah Schnapp eigentlich im privaten Leben? Erfahre hier zehn spannende Fakten über Noah Schnapp , die du bestimmt noch nicht kanntest!

Neben "Stranger Things" modelt Noah Schnapp auch

Noah Schnapp ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler, aber das ist längst nicht sein einziges Talent, er modelt auch! Und das definitiv nicht erfolglos. Noah Schnapp modelte bereits mit 13 Jahren für die "Gucci Cruise Collection", und wirkte auch in Foto-Strecken von dem bekannten Fotograf Benjo Arwas mit. Nebenbei hat er sogar noch einen YouTube-Kanal …

Er ist erst 14!

Noah Schnapp ist erst 14 Jahre alt und spielt schon in einer der erfolgreichsten Serien weltweit mit – Wow! Der "Stranger Things"-Darsteller wurde am 3. Oktober 2004 geboren, ist damit von Sternzeichen Waage und hat in den 14 Jahren seines Lebens bereits ganz schön viel geleistet. Ob er wohl auch schon Millionär geworden ist, wie seine 15-jährige Serien-Kollegin Millie Bobby Brown?

Die erste "Stranger Things"-Staffel wurde 2016 veröffentlicht

Die Serie "Stranger Things", in der Noah Schnapp eine der Hauptrollen spielt, wurde zum ersten Mal 2016 ausgestrahlt. Krass: Damals war Noah Schnapp erst 11 Jahre alt! Die Serie begleitet ihn also nun schon seit drei Jahren und wird es wahrscheinlich in näherer Zukunft weiterhin tun.

Noah Schnapp wusste nicht, was ein Walkman ist

Noah Schnapp gab kürzlich in einem Interview zu, dass er am Set von "Stranger Things" eine große Überraschung erlebte. Der Grund dafür: Er fand erst durch "Stranger Things" heraus, was ein Walkman ist! LOL …

Der junge Schauspieler ist ein Zwilling

Chloe Schnapp ist die Zwillingsschwester des "Stranger Things"-Stars. Die beiden stehen sich richtig nahe und verstehen sich super. #Geschwisterliebe! Die Nationalitäten der beiden sind kanadisch und amerikanisch.

Millie Bobby Brown ist auch privat eine seiner besten Freundinnen

Millie Bobby Brown (15) spielt in "Stranger Things" die Rolle der Eleven. Genau wie in der Serie, sind die beiden Kinder-Schauspieler auch privat voll gut befreundet! Noah Schnapp und Millie Bobby Brown lernten sich am Set der Show kennen und verstanden sich sofort super. BFF-Goals, oder?

Noah Schnapp wohnt momentan in New York

Noah Schnapp ist ein wahrer New Yorker! Er wurde in der Großstadt geboren und wohnt dort heute noch immer, jedoch ist er zur Hälfte kanadischer Herkunft. Genau wie Shawn Mendes und Drake!

Noah Schnapp ist mega sportlich!

Egal ob Ski fahren und Tennis spielen – beide Sportarten meistert Noah Schnapp. Noah Schnapp besucht jeden Sommer sogar ein Sportcamp, wo auch viel Tennis gespielt wird. Wie cool!

Wow: Noah Schnapp bekam einen MTV-TV-Award

Obwohl er noch so jung ist, bekam Noah Schnapp den MTV TV-Award für die "most frightening preformance" – auf Deutsch den "gruseligsten Auftritt". Krass: Er trat sogar gegen Sängerin und Schauspielerin Zendaya an und gewann schließlich! Voll verrückt, wenn man bedenkt, dass Noah Schnapp heimlich total in Zendaya verknallt ist! Für Noah Schnapp wurde mit der Auszeichnung ein Traum wahr.

Bald sehen wir Noah Schnapp wieder auf der Leinwand

"Stranger Things" soll längst nicht die letzte Rolle von Noah Schnapp gewesen sein! Als nächstes werden wir Noah Schnapp in einem Drama namens "Looking for Anya" sehen. Sein Co-Star im Film ist übrigens Angelica Huston. Mega!

