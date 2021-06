"Stranger Things": Wann kommt endlich Staffel 4?

"Stranger Things": Starttermin Staffel 4

Es ist kaum zu glauben, aber Staffel 3 von "Stranger Things" ist einfach schon im Juli 2019 online gegangen. Nächsten Monat ist das also schon zwei Jahre her! 😮 Sehr lange warten die Fans der Netflix-Serie nun also schon darauf, dass die Storyline rund um Elfie, Mike, Dustin & Co. weitergeht. Und vergessen wir nicht den bösen Mindflayer, die Schattenwelt und die Experimente der russischen Wissenschaftler. Immer wieder kommen neue Gerüchte eines mögliches Release-Day von "Stranger Things" 4 auf. Aber was ist nun Sache? Aufgrund von Corona-Pandemie litten die Dreharbeiten und mussten immer wieder gestoppt und verschoben werden. Daher erscheint Staffel 4 von "Stranger Things" viel später als gedacht. Hauptdarsteller Finn Wolfhard (spielt Mike Wheeler) gab vor einige Wochen ein ernüchterndes Update dazu. Er rechnet damit, dass erst Anfang 2022 die neue Staffel an den Start geht. Serienkollege David Harbour (spielt Jim Hopper) war nun zu Gast in Jimmy Kimmels Talkshow und droppte dort etwas ganz Ähnliches. Die Dreharbeiten von Staffel 4 seinen wohl immer noch im vollen Gange und werden wahrscheinlich erst im Spätsommer abgeschlossen. Da "Stranger Things" im Hinblick auf die Nachbearbeitung und die Effekte besonders aufwendige ist, wird die Post-Produktion viele weitere Wochen in Anspruch nehmen. David schätzt, dass die Fans frühestens Ende 2021 mit der neuen Staffel rechnen können. Wahrscheinlicher ist aber eher Anfang 2022 …

"Stranger Things": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

"Stranger Things": Was passiert in Staffel 4?

Nun folgt eine kleine Zusammenfassung aller Dinge, die in den vergangenen Wochen und Monate veröffentlicht wurden. Also was wissen wir? Vor Kurzem wurde der zweite Trailer mit dem Titel 002/004 auf YouTube hochgeladen. Dort ist ganz klar das Labor zu erkennen, in welchem Elfie schrecklichen Experimenten zu Beginn der Serie ausgesetzt war. Wir werden also mit Sicherheit noch mehr über Elfies Vergangenheit und ihre Geschwister erfahren. Heißt das auch, dass die verhasste Figur Dr. Brenner (Matthew Modine) in "Stranger Things" Staffel 4 zurückkehrt? In Trailer 001/004 haben wir gesehen, dass Jim Hopper doch nicht gestorben ist und lebt! Yay! 🥰 Jedoch ist er ein Gefangener in Russland … Wie er da wieder rauskommt? Die Titel der Trailer lassen darauf schließen, dass noch zwei weitere Videos auf uns zukommen werden. Ob wir am Ende des Trailer-Videos 004/004 das Startdatum von „Stranger Things“ 4 erfahren werden? Was wissen wir sonst noch? Die neue Staffel wird nicht in Hawkins stattfinden, der Mindflayer wird wahrscheinlich wieder am Start sein, es gibt einige neue Charaktere und laut der Aussage von Gaten Matarazzo (Dustin) und Joe Keery (Steve) wird "Stranger Things" Staffel 4 noch viiiiel grusliger als all die anderen Staffeln zuvor! Wir sind schon mega gehypt!😍

