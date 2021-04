„Stranger Things“ Star: Staffel 4 viel später als gedacht

„Stranger Things“: Rätselraten um Start der 4. Staffel

Es ist ein ewiges Hin und Her: Wann werden wir „Stranger Things“ Staffel 4 streamen können? Ursprünglich sollte die 4. Staffel ab April auf Netflix zur Verfügung stehen, doch dann hat Corona dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht und Staffel 4 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Mittlerweile sind die Dreharbeiten gestartet. Immer wieder bekommen wir Einblicke vom Set. Wie hier, als ein super stranges Video von „Stranger Things“ Set aufgetaucht ist. Da die Stars Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp und Co. nun wieder am Set sind, wurde ein Start der Serie gegen Ende des Jahres (Dezember 2021) erwartet. Doch eine Aussage eines Darstellers lässt nun erahnen, dass es wohl noch länger dauern wird… 😢

„Stranger Things“: Das verrät ein Darsteller zum Start von Staffel 4

Schlechte Neuigkeiten für alle „Stranger Things“ Fans: Wie Finn Wolfhard, den wir als Mike Wheeler aus der Serie kennen, nun verraten hat, können wir mit dem Start der 4. Staffel erst 2022 rechnen. 🥺 Auf die Frage eines Fans, wann wir mit Staffel 4 rechnen können, antwortet der Schauspieler: „Es sollte hoffentlich irgendwann nächstes Jahr rauskommen“. Da die Dreharbeiten wohl noch bis August andauern werden, ist das ein realistischer Zeitraum. Denn der aufwendige Schnitt und die Nachbearbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Netflix hat sich noch nicht zu einem genauen Termin geäußert. Wir halten euch auf dem Laufenden! 🙏🏼

Hier kannst du dir Finns Antwort anschauen ⤵️

