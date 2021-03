„Stranger Things“ Staffel 4: Verschoben!

Während wir fleißig alle Infos zur vierten Staffel von „Stranger Things“ für euch sammeln, erreichte uns eine Schock-Nachricht! Denn nun ist es offiziell: „Stranger Things“ wird verschoben. 🥺 So richtig überraschend kommt das nicht, wenn man seinen Blick auf die anderen Netflix-Serien richtet. Bereits Staffel 5 von „Haus des Geldes“ wurde verschoben – Corona macht offenbar bei allen Netflix-Produktionen einen dicken Strich durch die Zeitrechnung! Aber wann können wir mit der neuen Staffel von „Stranger Things“ nun rechnen?!

Eigentlicher Termin von Staffel 4 war April

Eigentlich hätte Staffel 4 von „Stranger Things“ im April schon kommen sollen – nur wenige Tage hätten uns also unter normalen Umständen von der neuen Staffel getrennt, die die Geschichte von Elfie und Co. fortführt. Und so viele Fragen waren doch noch offen! Was ist mit Jim Hopper passiert? Werden die Byers nach Hawkins zurückkehren? Wer ist Elfies Vater? Und wird Elfie mit Hopper wieder vereint werden? Was hat der „Gedankenschänder“ als nächstes vor? All diese Fragen werden nun auf unbestimmte Zeit nicht beantwortet werden. Die vierte Staffel spielt in der Zeit des April 1986 – zeitlich hätte es also (zumindest vom Monat her 😉) perfekt gepasst. Bisher wurden die neuen „Stranger Things“-Staffeln nämlich immer in dem Monat veröffentlicht, in dem die jeweilige Geschichte auch spielt.

Starttermin der neuen „Stranger Things“-Staffel unklar

Die Corona-Pandemie hat, wie bei so ziemlich allen Plänen der Menschheit, auch die Zeitpläne bei dieser Netflix-Produktion nach hinten geschoben. Sowohl der Dreh als auch die Post-Produktion hat sich ewig in die Länge gezogen – weswegen auch die Verschiebung der neuen Staffel kaum verwunderlich ist. Wir müssen jetzt alle stark sein: Es sieht aktuell so aus, als könnten wir mit der vierten Staffel nicht vor Ende 2021, vielleicht sogar erst Anfang 2022 rechnen! 😱 Wir sind ungern der Überbringer einer SO schlechten Nachricht. Doch versuchen wir, das Positive zu sehen: Die Crew hinter „Stranger Things“ will kein gehetztes Produkt abliefern. Eine qualitativ wertige Show wie diese, braucht eben ihre Zeit. Wir sind optimistisch, dass sich die Wartezeit lohnen wird!